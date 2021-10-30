В Тульской области выросла суточная смертность от коронавируса: умерли 19 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 30 октября, 12:05, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 241 новый случай заболевания коронавирусом, что на 7 случаев больше, чем накануне. Всего с начала пандемии в регионе выявили 59 841 заболевшего.

Число за сутки умерших выросло до 19 летальных случаев, обновив максимум суточной смертности за все время пандемии. Всего в Тульской области зафиксирована 3 441 смерть от осложнений, вызванных ковидом.

Выздоровели от коронавируса за этот же срок 229 жителей региона. А за все время этот показатель составил 51 702 человека.