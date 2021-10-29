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Здоровье29 октября 2021 12:05

В Тульской области за сутки от последствий заболевания коронавирусом скончались 18 человек

Число жертв коронавирусной пандемии в регионе достигает почти 3,5 тысячи пациентов
Елена Иргиз
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Всего в регионе с начала пандемии заразилось 59 600 жителей

Всего в регионе с начала пандемии заразилось 59 600 жителей

Фото: Алексей ФОКИН

За сутки в Тульской области от осложенений, вызванных заболеванием COVID-19, скончались еще 18 человек. Число жертв коронавирусной пандемии в регионе достигает почти 3,5 тысячи пациентов.

У большинства умерших в истории болезни были хронические заболевания. В результате ослабления организма коронавирусной инфекцией, они скончались от различных осложнений. Все умершие - жители разного возраста, в том числе и достаточно молодые.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось 59 600 человек, 51 473 - с болезнью справились.

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