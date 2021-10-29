В Тульской области за сутки от последствий заболевания коронавирусом скончались 18 человек

Всего в регионе с начала пандемии заразилось 59 600 жителей Фото: Алексей ФОКИН

За сутки в Тульской области от осложенений, вызванных заболеванием COVID-19, скончались еще 18 человек. Число жертв коронавирусной пандемии в регионе достигает почти 3,5 тысячи пациентов.

У большинства умерших в истории болезни были хронические заболевания. В результате ослабления организма коронавирусной инфекцией, они скончались от различных осложнений. Все умершие - жители разного возраста, в том числе и достаточно молодые.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось 59 600 человек, 51 473 - с болезнью справились.