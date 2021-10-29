Коронавирус в Тульской области, последние данные на 29 октября 2021 года: количество заболевших достигло 234 человек

Регион сейчас имеет оранжевый уровень опасности с уровнем заражения 91-150 случаев на 100 тысяч населения за неделю Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 234 человека. Число заражений все растет, так что регион сейчас имеет оранжевый уровень опасности с уровнем заражения 91-150 случаев на 100 тысяч населения за неделю.

При этом больничный закрыть удалось 220 жителям Тулы и области из разных городов и районов региона.

Также 18 человек за сутки скончались от последствий заболевания. Это жители разных возрастов по всему региону, преимущественно с хроническими заболеваниями.

Общие цифры на данный момент таковы: 59 600 выявленных случаев с весны 2020 года, 51 473 житель области переболел, 3 422 заболевших скончались.