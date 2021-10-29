Сбер расширил возможности удалённого обслуживания клиентов, запустив первый массовый цифровой офис в России

Сбер расширил количество сервисов для удалённой работы с клиентами.

Цифровой офис — консультации по видеосвязи

Специалисты Сбера проконсультируют клиента и помогут с оформлением продуктов экосистемы по видеосвязи. С помощью сервиса также можно узнать условия и оформить потребительский кредит, кредитные и дебетовые карты, вклады, страховые и инвестиционные продукты. Подключиться к цифровому офису можно с компьютера или мобильного устройства по адресу office.sberbank.ru.

Это простой, удобный и безопасный способ получить необходимую информацию, оставаясь дома. Все разговоры защищены сквозным шифрованием. А если во время общения камера не нужна или соединение слабое, клиент может отключить своё видео, но продолжить видеть сотрудника. Сервис работает 7 дней в неделю с 00:00 до 21:00 по московскому времени.

Вход осуществляется через SberID. Если он отсутствует у клиента, его легко создать за несколько минут по ссылке или на сайте сервиса при входе в отдельно открывающемся окне.

Цифровой офис Сбербанка – это первый сервис для самой широкой аудитории, который позволяет не только получить экспертную консультацию специалиста с наглядными материалами, но и оформить продукты банка и Экосистемы удаленно – в любом удобном месте.

Выездной персональный менеджер — для всех клиентов

Ранее сервис был доступен только зарплатным клиентам Сбера. Теперь любой клиент СберБанка может назначить личную встречу с выездным персональным менеджером в любом удобном месте.

Выездной персональный менеджер поможет разобраться в нюансах использования банковских продуктов и цифровых сервисов, подберёт выгодный кредит или вклад, оформит продукт на месте.

Сервис бесплатный. Чтобы воспользоваться им, достаточно заполнить форму на сайте банка или сказать виртуальному ассистенту команду «Выездной персональный менеджер» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сотрудник банка перезвонит, чтобы договориться о встрече.

Доставка банковских карт

Клиенты Сбера могут заказать в СберБанк Онлайн новую или перевыпущенную дебетовую карту с доставкой по любому удобному адресу. Для этого при оформлении продукта нужно выбрать город, способ получения — доставкой и указать удобную дату, время и адрес.

После этого сотрудник банка свяжется с клиентом для уточнения деталей. При встрече с сотрудником потребуется оригинал паспорта.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления СберБанка:

- Возможность удалённо получать банковские и экосистемные услуги Сбера нужна нашим клиентам всегда, а в период сложной эпидемиологической ситуации — особенно. Мы заботимся о наших клиентах, поэтому постоянно дорабатываем дистанционные клиентские пути, делаем их проще, удобнее и эффективнее. Три последних сервиса — результат такой доработки. В будущем всё больше услуг банка и экосистемы будут доступны нашим клиентам в дистанционном формате.