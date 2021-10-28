Предприниматель, незаконно добывавший песок в Веневском районе, отправится в колонию

Также осужденный должен выплатить сумму ущерба, нанесенного государству Фото: Алексей ФОКИН

В Туле Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу по статьям «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна» и «Легализация денежных средств».

Как установило судебное следствие, генеральный директор ООО «Жилево» с мая 2016 г. по сентябрь 2019 г. незаконным способом добывал строительный песок с использованием в том числе и земснаряда на Жилевском месторождении строительных песков в Венёвском районе. Добыча при этом проходила вне границ, установленных лицензией. В результате своих действий обвиняемый добыл не менее 563 тысячи кубометров строительного песка, причинив ущерб Российской Федерации более 967,8 млн. рублей.

Желая легализовать такие доходы, он выводил деньги, полученные от продажи песка, на счета фирм-однодневок. Вывести таким образом ему удалось более 445,3 млн. рублей.

Суд приговорил генерального директора ООО «Жилево» к 6 годам колонии общего режима, оштрафовав его при этом на 800 тысяч рублей. Также осужденный должен выплатить сумму ущерба, нанесенного государству. Ему также назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с разработкой и реализацией полезных ископаемых, сроком на 2 года.