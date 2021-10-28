Народный участковый Тульской области: «Главное - когда есть результат твоей работы»

В Тульской области выбрали победителя второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021»

В Тульской области выбрали победителя второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021». В нем по итогу голосования граждан победил капитан полиции Артем Анатольевич Гамов. Он служит участковым в Кимовском районе, и занимает эту должность с 2020 года, а в рядах защитников закона - он с 2014 года, сразу после службы в армии.

- Еще со школы и института хотелось работать в военизированной структуре, возможно, в министерстве обороны, в МЧС, в МВД, - признается Артем Гамов. - Окончил вуз педагогический в Туле, отслужил год в армии, а вернувшись домой решил устроиться в ряды МВД.

На участке Артема Гамова проживают почти 3 000 человек

За 7 лет службы полицейским Артем Гамов получил 5 поощрений. На его участке проживают почти 3 000 человек. О том, как к нему относятся местные жители и что самое главное в работе полицейского, Артем Гамов рассказал в интервью «Комсомольской правде».

- С какими людьми вам приходится работать?

- Я обслуживаю сельскую местность Кимовского района и непосредственно являюсь старшим участковым уполномоченным. То есть, у меня в подчинении есть еще два участковых, которые также обслуживают административные участки. В мой участок входит примерно около 20 населенных пунктов, а так совместно зона ответственности – весь Кимовский район. Это примерно около 50 населенных пунктов – поселки, села, деревни, и так далее.

За время работы участкового жители прониклись к нему доверием, с некоторыми даже удалось подржуться

Что касается людей, с которыми приходится работать, то 75% населения - экономически активное население, добропорядочные жители. И примерно 25% - тот контингент, который можно назвать антиобщественным. С ними приходится проводить профилактическую работу, выявлять административные правонарушения, искать преступления и так далее.

Сейчас на участке Артема Гамова на различном учете стоит 16 человек, из них 4 лица, состоящих под административном надзоре; 4 лица, допустившие нарушения в сфере семейно-бытовых отношений; 8 условно-осужденных лиц. Но обстановка на территории спокойная - профилактическая работа приносит свои результаты.

Все фото: со страницы Артема Гамова

- Как к вам относятся жители вашего участка?

- В целом в зоне моей ответственности жители ко мне относятся положительно, добродушно, я бы сказал. Понятно, что всем мил не будешь, но у основной массы населения я пользуюсь доверием. Мы постоянно на связи, общаемся, люди приходят за помощью не только по вопросам непосредственной работы участкового, но и за консультацией по разным юридическим аспектам нашего законодательства, в том числе и гражданско-правовым. Жители в гости приглашают, на застолья и праздники. С некоторыми даже дружим. Люди у нас в основном доброжелательные, правда, из-за пандемии в целом отношение чуть хуже стало. Но на уровень преступлений и разных нарушений коронавирус не повлиял.

В основном работа полицейского, признается Артем Гамов - это рутина. Однако бывают и любопытные случаи, истории с неожиданной развязкой.

Все фото: со страницы Артема Гамова

- К сожалению, все, что связано с нашей работой, это больше какие-то преступления, нарушения. Частые вызовы – это бытовые конфликты: на почве ревности, распития спиртного. Ну а уж когда муж побил жену, она на него сначала пожаловалась, а потом стала защищать, – это классика.

Встречались и самогонщики, с ними тоже проводим воспитательную беседу. Но чаще всего такие истории судами заканчиваются.

Впрочем, яркие моменты тоже бывают. Приехал один раз на семейный скандал в деревню. Муж приревновал жену, они поссорились, и она хотела его припугнуть. Пока разбирались в ситуации, подошел баран – вожак стада, и начал на всех кидаться. Разговора уже не получилось – все от него залезли на крыши, заперлись в сараях. А о прежнем конфликте забыли, потом даже хохотать начали.

Артем Гамов признается, что работать приходится за двоих или даже троих, но, тем не менее, отмечает, что ничего сверхъестественно сложного в работе участкового нет.

Профилактическая работа среди населения дает свои результаты

- Что самое важное в вашей службе?

- Самое главное, чтобы было желание, стремление развиваться, работать, достигать каких-то целей, наводить порядок. Никаких научных открытий в этой деятельности совершать не нужно. Нужно работать по закону, находить общий язык с гражданами. И если работать как положено, сложного ничего не будет.

В целом, обозначить яркие моменты можно тогда, когда есть результат твоей работы: положительная помощь гражданам, семьи, где бросает пить муж, перестает бить жену, где люди исправляются, не совершают преступлений, правонарушений, начинают нормально жить, устраиваются на работу. Это главная цель – налаживание стабильно хорошей обстановки.

Все фото: со страницы Артема Гамова

Теперь Артём Гамов будет представлять Тульскую область на заключительном этапе конкурса в соревновании с участковыми из всех субъектов страны. Финал «Народного участкового – 2021» пройдёт в ноябре. С 1 по 10 ноября каждый россиянин может проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Победители народного голосования получат дипломы и ценные призы.