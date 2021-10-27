Страшно вкусно: Хеллоуин по-тульски Фото: соцсети

В этом году массовые хеллоуинские вечеринки тулякам вряд ли светят - с 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни с жесткими ограничениями по проведению массовых мероприятий. Однако День всех святых можно отметить в узком семейном кругу на кухне.

Кстати, знатоки советуют традиционные тыквы оставить для современных Золушек и пользоваться ими не в качестве источника еды, а для создания антуража — фонариков и емкостей для напитков и тарелок для сервировки блюд. А вот в пищу употреблять сорт баттернат, внешне похожий на большую грушу. В нем и семян меньше, и мякоть гораздо сочнее и нежнее. При этом в тульских супермаркетах они всегда есть в продаже.

Запеканка из тыквы с манкой

Такая запеканка может быть как вкусным и полезным завтраком, так и полноценным десертом. Готовится блюдо в духовке без использования масла.

Нам потребуется на 3 порции: примерно полукилограммовая тыква, манная крупа - 5 ст. л. (125 г), одно куриное яйцо, пара столовых ложек сахарной пудры, ложка изюм, чайная ложка молотой корицы. Тыквенное содержание пюрируем, все перемешиваем, вываливаем в форму и, накрыв фольгой, ставим в духовку при 180 градусах примерно на 30-40 минут.

При подаче посыпаем слегка корицей.

Тыквенные конфеты

А это несложный рецепт классических сладостей, который легко можно приготовить самостоятельно дома.

Итак, берем стакан сахарной пудры, стакан сахара, 1/3 - сухого молока, 1/4 - сиропа топинамбура, 70 г сливочного масла, 1 ч. ложка ванили, щепотка соли, немножко оранжевого и красного пищевого красителя.

Готовим: в кастрюлю выкладываем масло, сироп и сахар, ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Важно следить за температурой карамели — она должна быть 110 градусов — так удастся сохранить однородность. Пока же закипает основная масса, берем миску и в ней взбиваем сахарную пудру, сухое молоко, и щепотку соли.

После того, как масса закипела, снимаем ее с огня, добавляем ваниль, переливаем все в миску и опять все тщательно перемешиваем. Далее массу нужно оставить остывать. После сформировать из нее три шарика — красный, оранжевый и без красителя. Шарики раскатываем в жгуты, переплетаем и режем на разноцветные конфетки.

Страшно вкусно: Хеллоуин по-тульски Фото: соцсети

Запеканка из макарон с тыквой

Для сытного ужина подойдет такое необычное блюдо. Итак, берем 100 граммов макарон, тыквы 150 гр, одно яблоко, 2 яйца, стакан молока, столовую ложку сахара, столько же растительного масла, чайную ложку пряностей, соль по вкусу.

Отварить макароны, на средней терке натереть тыкву. яблоко нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Смешать в миске, добавив приправы. В другой емкости смешать молоко, яйца и сахар. Все взбить.

Соединить все в форме для запекания, накрыть фольгой и на 20 минут при 180 градусах поставить в духовку. После снять фольгу и запекать еще 8 минут.

Тыквенный пирог

Не обойтись на Хэллоуин без тыквенного пирога. Готовится он просто. Потребуется полкило тыквы, 120 г муки, 3 яйца, 3 ст. ложки меда, 160 г сливок, 75 г сливочного масла, 3 ст.л. сметаны, пряные специи и соль — по вкусу.

Мякоть тыквы запечь и пюрировать блендером. Муку, соль и сливочное масло перемешать, добавить желток и сметану. Тесто должно получиться мягким, но не липким. Получившееся тесто распределить в форме, выстланной пергаментом, по дну и бокам, чтобы получилась емкость, довести до полуготовности минут за 20 в духовке.

Тыквенное пюре смешать с двумя яйцами, медом и пряностями, сливками. Перемешать и залить в получившийся корж. Довести пирог до готовности в духовке при 180 градусах за 45-50 минут.

Страшно вкусно: Хеллоуин по-тульски Фото: соцсети

Тыквенный смузи

Ну и, конечно же, как без на праздничном столе без напитков? Ратуем за здоровый образ жизни туляков, поэтому предлагаем рецепт тыквенного смузи с мякотью.

Потребуется полукилограммовая тыква, 400 мл воды, 100 - молока, 3 апельсина, 3 ст. ложки меда, 0,5 ч. ложки кардамона.

Мякоть тыквы режем маленькими кусочками. Варим до готовности и измельчаем блендером до однородного состояния. Добавляем свежевыжатый апельсиновый сок, молоко, мед и специи. Перемешиваем и подаем на стол.