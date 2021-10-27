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Общество27 октября 2021 13:48

Состоялось очередное 28-е заседание Тульской городской Думы.

Депутаты рассмотрели более 20 вопросов
Источник:kp.ru
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Депутаты обсудили и приняли ряд важных решений

Депутаты обсудили и приняли ряд важных решений

Заседание, состоявшееся 27 октября, началось с торжественной части. Награды тулякам вручила Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Почетного знака МО город Тула «За вклад в развитие города Тулы» удостоен ректор ФГБОУ высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» Владимир Панин.

Медалью Тульской городской Думы «За заслуги в области здравоохранения» награждена главный врач городской больницы №7 Тамила Торшхоева, медалью «За активную гражданскую позицию» – заместитель начальника отдела территориального планирования и землеустройства управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы в период с 3 июня 2013 года по 22 октября 2021 г. Ольга Ринкман.

Председатель общественного совета МО город Тула Олег Золотарев отмечен Почетной грамотой Тульской городской Думы за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной и общественной деятельности.

Чтобы помнили

В ходе заседания депутаты единогласно поддержали проект решения об установке мемориальной доски, посвященной обороне города Тулы в 1941 году, на стене Всехсвятского кладбища. С таким ходатайством в комиссию по историческому наследию и городской топонимии обратилось Тульское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Мемориальную доску установят на внешней стене кладбища по переулку Тимирязева. По информации, сохранившейся в архивных документах, в дни обороны Тулы 30 октября – 7 ноября 1941 года здесь проходили ожесточенные бои, на стене остались следы от пуль и осколков.

Депутаты также приняли решение об установке памятного знака, посвященного воинам-якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области. С данным ходатайством обратился Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Памятный знак предлагается установить на Спасском кладбище в Зареченском округе, где захоронены более 100 якутян, погибших на территории Тульской области в годы войны.

На очередном 28-е заседании Тульской городской Думы рассмотрели более 20 вопросов.

На очередном 28-е заседании Тульской городской Думы рассмотрели более 20 вопросов.

– Нынешний год ознаменован для Тулы юбилейными датами: 80-летием обороны в годы в Великой Отечественной войны и 45-летием присвоения почетного звания «город-герой», – прокомментировала Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева. – Принятие решений об установке мемориальной доски и памятной таблички – это дань уважения защитникам нашего города. В областной столице проводится масштабная подготовка к празднованию знаковых дат. Ветеранам вручены юбилейные медали, все памятники и мемориалы приводят в порядок. Уже с завтрашнего дня начнутся мероприятия: пройдут церемонии возложения венков, цветов к памятникам, митинги. В декабре состоится открытие нового сквера, посвященного 80-летию обороны. Всего в Туле расположены 129 памятных мест, посвященных событиям Великой Отечественной войны и обороны города. Депутаты Тульской городской Думы примут активное участие во всех торжественных мероприятиях.

Три новых ТОСа

В ходе заседания депутаты единогласно приняли решение об установлении границ территорий деятельности территориальных общественных самоуправлений муниципального образования город Тула.

Из-за прекращения полномочий ТОС «Хрущевское» в Зареченском ТО возникла необходимость в отмене границ вышеназванного территориального самоуправления и внесении соответствующих изменений в решение Тульской городской Думы. Планируется создание трех новых ТОСов, которые будут оформлены как юридические лица.

– На сегодняшний день в Туле функционируют 111 территориальных общественных самоуправлений, из них 24 – имеют статус юридического лица. ТОСы объединяют большое число жителей с активной гражданской позицией. Туляки участвуют в общественной жизни областного центра, вовлекая население в решение вопросов местного характера. Понятно, что на одном энтузиазме заниматься общественной деятельностью достаточно сложно. Потому лучшей формой поддержки ТОС являются городские конкурсы «Лучший ТОС» и «Лидер ТОС», конкурсы президентских и муниципальных грантов. Это реальная возможность получить средства для воплощения любых идей и инициатив. Для нас очень важно поддерживать активистов территориальных общественных самоуправлений, поскольку именно они обращают наше внимание на первоочередные проблемы в округах, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

О проекте "Наш город"

Также депутаты рассмотрели вопрос о плане мероприятий по реализации предложений жителей, поступивших в рамках муниципального проекта «Наш город» на 2022 год.

Ранее адресный перечень объектов обсуждался на заседаниях рабочих групп в территориальных округах. На сегодняшний день в план включены 204 заявки туляков на ориентировочную сумму более 88 млн рублей. В их числе – благоустройство дворовых территорий (асфальтирование, обустройство парковочных карманов, установка ограждений, лавочек и урн, озеленение); обустройство детских игровых и спортивных площадок; ремонт общедомового имущества многоквартирных домов (замена деревянных окон на оконные блоки из ПВХ-профиля, устройство отмостки, косметический ремонт подъездов); уличное освещение и др.

Определены кураторы из числа областных и городских депутатов, которые совместно с активистами будут контролировать ход выполнения работ, контактировать с подрядчиками.

– Реализация муниципального проекта «Наш город» продолжается, на заседании Тульской городской Думы депутатами был рассмотрен план мероприятий на 2022 год. В течение этого года жители Тулы активно подавали заявки для участия в проекте. На сегодняшний день оформляются поступившие предложения, проводятся общие собрания собственников, в конце этого года администрация муниципального образования будет готовить документацию для проведения конкурсных процедур по подбору подрядных организаций, которые выполнят работы, – рассказала заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – Этот проект – очень хороший шанс сделать дворовые территории, общественные пространства, наш город более комфортным и удобным для жизни туляков. Поэтому единогласная позиция депутатов – продолжать реализацию проекта, развивать его и увеличивать количество заявок жителей.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

Депутаты единогласно поддержали предложенный перечень заявок.

Важно

Кроме того, в ходе заседания депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула» с целью его приведения в соответствие с изменениями в Бюджетном Кодексе РФ.

Депутаты внесли изменения в Порядок деятельности Экспертной комиссии по проведению публичной независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов МО г. Тула по вопросам бюджетной и налоговой политики. Срок полномочий членов Экспертной комиссии установлен на пять лет – на срок полномочий Думы.

Также было решено передать в безвозмездное пользование нежилые муниципальные помещения ряду государственных учреждений, некоммерческих общественных и спортивных организаций.

Были утверждены кандидатуры на награждение медалью «За активную гражданскую позицию», Почетным знаком «За вклад в развитие города Тулы» и Почетными грамотами Тульской городской Думы.

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