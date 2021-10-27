Состоялось очередное 28-е заседание Тульской городской Думы.

Депутаты обсудили и приняли ряд важных решений

Заседание, состоявшееся 27 октября, началось с торжественной части. Награды тулякам вручила Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Почетного знака МО город Тула «За вклад в развитие города Тулы» удостоен ректор ФГБОУ высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» Владимир Панин.

Медалью Тульской городской Думы «За заслуги в области здравоохранения» награждена главный врач городской больницы №7 Тамила Торшхоева, медалью «За активную гражданскую позицию» – заместитель начальника отдела территориального планирования и землеустройства управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы в период с 3 июня 2013 года по 22 октября 2021 г. Ольга Ринкман.

Председатель общественного совета МО город Тула Олег Золотарев отмечен Почетной грамотой Тульской городской Думы за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной и общественной деятельности.

Чтобы помнили

В ходе заседания депутаты единогласно поддержали проект решения об установке мемориальной доски, посвященной обороне города Тулы в 1941 году, на стене Всехсвятского кладбища. С таким ходатайством в комиссию по историческому наследию и городской топонимии обратилось Тульское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Мемориальную доску установят на внешней стене кладбища по переулку Тимирязева. По информации, сохранившейся в архивных документах, в дни обороны Тулы 30 октября – 7 ноября 1941 года здесь проходили ожесточенные бои, на стене остались следы от пуль и осколков.

Депутаты также приняли решение об установке памятного знака, посвященного воинам-якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области. С данным ходатайством обратился Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Памятный знак предлагается установить на Спасском кладбище в Зареченском округе, где захоронены более 100 якутян, погибших на территории Тульской области в годы войны.

На очередном 28-е заседании Тульской городской Думы рассмотрели более 20 вопросов.

– Нынешний год ознаменован для Тулы юбилейными датами: 80-летием обороны в годы в Великой Отечественной войны и 45-летием присвоения почетного звания «город-герой», – прокомментировала Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева. – Принятие решений об установке мемориальной доски и памятной таблички – это дань уважения защитникам нашего города. В областной столице проводится масштабная подготовка к празднованию знаковых дат. Ветеранам вручены юбилейные медали, все памятники и мемориалы приводят в порядок. Уже с завтрашнего дня начнутся мероприятия: пройдут церемонии возложения венков, цветов к памятникам, митинги. В декабре состоится открытие нового сквера, посвященного 80-летию обороны. Всего в Туле расположены 129 памятных мест, посвященных событиям Великой Отечественной войны и обороны города. Депутаты Тульской городской Думы примут активное участие во всех торжественных мероприятиях.

Три новых ТОСа

В ходе заседания депутаты единогласно приняли решение об установлении границ территорий деятельности территориальных общественных самоуправлений муниципального образования город Тула.

Из-за прекращения полномочий ТОС «Хрущевское» в Зареченском ТО возникла необходимость в отмене границ вышеназванного территориального самоуправления и внесении соответствующих изменений в решение Тульской городской Думы. Планируется создание трех новых ТОСов, которые будут оформлены как юридические лица.

– На сегодняшний день в Туле функционируют 111 территориальных общественных самоуправлений, из них 24 – имеют статус юридического лица. ТОСы объединяют большое число жителей с активной гражданской позицией. Туляки участвуют в общественной жизни областного центра, вовлекая население в решение вопросов местного характера. Понятно, что на одном энтузиазме заниматься общественной деятельностью достаточно сложно. Потому лучшей формой поддержки ТОС являются городские конкурсы «Лучший ТОС» и «Лидер ТОС», конкурсы президентских и муниципальных грантов. Это реальная возможность получить средства для воплощения любых идей и инициатив. Для нас очень важно поддерживать активистов территориальных общественных самоуправлений, поскольку именно они обращают наше внимание на первоочередные проблемы в округах, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

О проекте "Наш город"

Также депутаты рассмотрели вопрос о плане мероприятий по реализации предложений жителей, поступивших в рамках муниципального проекта «Наш город» на 2022 год.

Ранее адресный перечень объектов обсуждался на заседаниях рабочих групп в территориальных округах. На сегодняшний день в план включены 204 заявки туляков на ориентировочную сумму более 88 млн рублей. В их числе – благоустройство дворовых территорий (асфальтирование, обустройство парковочных карманов, установка ограждений, лавочек и урн, озеленение); обустройство детских игровых и спортивных площадок; ремонт общедомового имущества многоквартирных домов (замена деревянных окон на оконные блоки из ПВХ-профиля, устройство отмостки, косметический ремонт подъездов); уличное освещение и др.

Определены кураторы из числа областных и городских депутатов, которые совместно с активистами будут контролировать ход выполнения работ, контактировать с подрядчиками.

– Реализация муниципального проекта «Наш город» продолжается, на заседании Тульской городской Думы депутатами был рассмотрен план мероприятий на 2022 год. В течение этого года жители Тулы активно подавали заявки для участия в проекте. На сегодняшний день оформляются поступившие предложения, проводятся общие собрания собственников, в конце этого года администрация муниципального образования будет готовить документацию для проведения конкурсных процедур по подбору подрядных организаций, которые выполнят работы, – рассказала заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – Этот проект – очень хороший шанс сделать дворовые территории, общественные пространства, наш город более комфортным и удобным для жизни туляков. Поэтому единогласная позиция депутатов – продолжать реализацию проекта, развивать его и увеличивать количество заявок жителей.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

Депутаты единогласно поддержали предложенный перечень заявок.

Важно

Кроме того, в ходе заседания депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула» с целью его приведения в соответствие с изменениями в Бюджетном Кодексе РФ.

Депутаты внесли изменения в Порядок деятельности Экспертной комиссии по проведению публичной независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов МО г. Тула по вопросам бюджетной и налоговой политики. Срок полномочий членов Экспертной комиссии установлен на пять лет – на срок полномочий Думы.

Также было решено передать в безвозмездное пользование нежилые муниципальные помещения ряду государственных учреждений, некоммерческих общественных и спортивных организаций.

Были утверждены кандидатуры на награждение медалью «За активную гражданскую позицию», Почетным знаком «За вклад в развитие города Тулы» и Почетными грамотами Тульской городской Думы.