Компания «ТЗСК» - Тульский бренд качества от производителя

Заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский вручает премию «Тульский бренд» заместителю генерального директора Дмитрию Криворотову.

«Тульский завод светопрозрачных конструкций» - один из крупнейших производителей пластиковых окон в ЦФО. Современное автоматизированное производство, высокие стандарты качества, партнерские отношения с ведущими европейскими производителями комплектующих позволяют ТЗСК предлагать высококачественную продукцию по лучшим ценовым условиям. На собственной производственной базе, расположенной в г. Туле, находятся 2 новые автоматические линии с возможностью выпуска до 900 кв. м продукции в сутки. Собственные цеха по производству нестандартных изделий, ламинации, а также алюминиевых конструкций. Среди партнеров компании крупные поставщики комплектующих, такие как Rehau (профильные системы), Siegenia (немецкая фурнитура), Компания «Меезенбург» (системным поставщик фурнитуры и комплектующих для производства окон и дверей на российском рынке).

Клиентоориентированность

Мы всегда открыты для наших покупателей. Тем более что та коммуникация, которую выстроила компания ТЗСК, удобна как крупному заказчику, так и простому потребителю. Сегодня ТЗСК представлен 12 офисами, расположенными в Москве, Туле, Орле, Калуге, Рязани, Щекино, Алексине, Новомосковске и Заокском, что делает продукцию завода доступной не только в Туле, но и в других городах России.

В компании работают более 150 квалифицированных сотрудников. Особое внимание уделяется обучению персонала и повышению квалификации.

Качество превыше всего

Особое внимание уделяется контролю качества, в ТЗСК применяется трехступенчатый контроль качества:

• входной контроль - проверка поступающих на предприятие материалов и комплектующих на предмет их соответствия стандартам, техническим условиям и др.;

• операционный контроль - контроль в процессе обработки продукции;

• приемочный контроль - определение соответствия готового изделия установленным стандартам, техническим условиям.

Окна ТЗСК — из лучших комплектующих

Помимо контроля, поддерживать высокий уровень качества выпускаемой продукции позволяют выбранные компанией ТЗСК материалы ведущих европейских производителей: профиль Rehau, немецкая фурнитура Siegenia, Roto, стеклопакеты с использованием стекол AGC, Gardian, Pilkington. Помимо внутреннего контроля качества, производство ТЗСК регулярно контролируется техническими специалистами компании Rehau, а готовые окна проходят испытания в лаборатории Rehau на соответствие стандартам, поэтому ТЗСК, является единственным сертифицированным производителем и партнером компании Rehau на территории Тулы, о чем свидетельствует сертификат качества. Информацию можно проверить на официальном сайте компании Rehau.

В приоритете

Сегодня в сегменте производства светопрозрачных конструкций достаточно жесткая конкуренция. Выигрывает та компания, которая постоянно развивается, пробует новые решения, мыслит нестандартно. У «Тульского завода светопрозрачных конструкций» есть что противопоставить конкурентам. Собственное автоматизированное производство, применение инновационных оконных технологий, четко выстроенная стратегия развития компании и прочные позиции на рынке позволяют ТЗСК успешно работать на корпоративном рынке не только в городе Туле, как во многих регионах Центрального федерального округа. ТЗСК предлагает услуги по остеклению жилых и нежилых зданий. У компании большой опыт по остеклению новостроек разной этажности, торговых центров, административных зданий, производственных цехов, учреждений здравоохранения, образования, муниципальных и спортивных объектов. Успешно остеклено более 350 корпоративных объектов, школ, детских садов и муниципальных учреждений.

Народное признание

Сегодня ТЗСК имеет развитую дилерскую сеть, представленную более 160 компаниями в ЦФО. Средний ежегодный рост компании с 2012 года составил 27,2 %. Ее заслуги ежегодно отмечаются на региональных и всероссийских конкурсах. Качество продукции ТЗСК отмечено многочисленными дипломами и наградами (победитель премии «Золотой меркурий», 100 лучших товаров). Компания входит в ТОП-30 самых перспективных компаний России 2019 (по результатам премии WinAwаrds Russia), имеет диплом Национального оконного союза. И в этом году заслуженно получаем народное признание - премию «Тульский бренд», потому что наша продукция со знаком народного качества - для дома, для семьи, для человека.

- Мы участвовали в «Тульском бренде» впервые, поэтому победа в премии для нас особенно важна. Наша компания не обогащается на доверии клиентов и не экономит на обслуживании, - говорит заместитель генерального директора Дмитрий Криворотов. - Главные принципы ТЗСК - лояльность и доверие потребителей. Ведь это намного основательней, чем сиюминутная выгода. Мы стараемся быть ближе к нашим клиентам и уверены в том, что у нас хорошие и качественные окна.