Тульский хлебокомбинат: всегда свежее и полезное

Председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по инвестиционной политике, строительству и развитию предпринимательства Александр Швыков вручает премию «Тульский бренд» заместителю генерального директора по финансам и экономике Алине Поляковой.

Впрочем, это и неудивительно - постоянное расширение ассортимента, повышение его качества и модернизация производства -основные направления работы Тульского хлебокомбината. Тому подтверждение — множество наград на региональных и всероссийских выставках.

Но, наверное, самое главное признание – народное. То, что заставляет покупателя возвращаться к полкам магазинов, на которых представлена продукция именно ТХК. Это абсолютно новые, сделанные по инновационной технологии хлеба.

На уровне мировых стандартов

- Наша цель — создать реальную конкуренцию европейским производителям, которые сейчас активно внедряются на тульский рынок. И у нас есть явное преимущество - доступная цена. Мы хотим, чтобы нашу продукцию могли попробовать абсолютно все категории населения, - говорит генеральный директор ООО «Тульский хлебокомбинат» Алексей Драгунков. - На сегодняшний день полностью собраны и запущены новые линии по производству батона «Нарезной» и булки «Городская». Новшество заключается в технологическом процессе производства на автоматизированной линии: от подачи муки, тестомеса, формовки, разделки. Фактически от сырья до готового батона. Человеческий фактор в производстве полностью исключен. Важно, что сохранен классический рецепт. На производстве добились идеальных параметров по всем ингредиентам: муке, маслу, дрожжам, качеству воды и водоподготовке. Только так можно получить действительно вкусный и полезный хлеб без консервантов.

Польза для здоровья

Отдельно стоит отметить не так давно появившийся на прилавках хлеб в крафтовых пакетах. Он выпускается на оборудовании, но здесь используется технология производства с солодом, что немаловажно при соблюдении правил здорового питания. Баланс между зерновым наполнением и тестовой заготовкой позволил нам получить очень качественный и сбалансированный продукт.

При этом упаковка призвана не только подчеркнуть его особенность, но и дополнительно помочь сохранить максимальную свежесть на протяжении 72 часов.

Секрет свежести

Многие удивляются, что наш хлеб остается мягким и свежим достаточно долгое время. Открою секрет – все дело не в химии, а натуральных ферментах. Сейчас на предприятии мы работаем по всем правилам так называемой «зеленой этикетки». То есть не используем добавки, которые даже потенциально могут навредить здоровью человека.

Существует группа ферментов, которые на уровне молекул позволяют сохранять органолептические показатели продукта, традиционно связываемые с понятием свежести и мягкости хлеба.

Развивая логистику

Расширение линейки продукции требует и модернизации производства. Так, мы планируем до марта следующего года завершить запуск второй современной поточной роботизированной линии по производству батонов.

Большие работы ведутся и на нашей площадке на улице Некрасова, где уже в мае будет создан большой современный логистический центр, который позволит максимально эффективно и оперативно развозить продукцию по всей Тульской области.