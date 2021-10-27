Алексинский завод ЖБИ: уверенное развитие

Премию «Тульский бренд - 2021» начальнику сектора подбора и управления персоналом Екатерине Тереховой вручил заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский.

Сегодня Алексинский завод ЖБИ стал полноценной частью московской компании, загружен заказами на несколько лет вперед, ведь «ПИК-Индустрия» – один из лидеров по объемам строительства жилья в России и с каждым годом только наращивает свои объемы.

Еще в 2019 году группа компаний создала логистический центр в городе Алексине — одно из подразделений, где под контролем главного офиса «ПИК-Индустрия» подготавливаются комплекты для производства панелей. Аналогов подобного предприятия в России пока нет. На его базе определенным образом подготавливается кирпич с заводов-производителей для формовки фасадных панелей. Готовые комплекты по индивидуальным чертежам и заказам как раз приходят на Алексинский завод ЖБИ, где происходит окончательное формирование изделия. Таким образом, на выходе панель включает в себя готовую облицовочную часть, теплоизоляцию, арматуру и саму внутреннюю часть с отделкой. Подобная конструкция позволяет безопасно строить и эксплуатировать здание, что не может не влиять на спрос. Годовой объем производства таких панелей сейчас достиг 64 тысяч в год.

На предприятии активно осваиваются и новые виды продукции. Например, под стеновые панели «Алкотек» для межкомнатных перегородок, обладающих отменной звукоизоляцией, был реконструирован отдельный цех, оснащенный новыми линиями производства, способными изготавливать легкие, прочные и качественные панели.

Впрочем, вся продукция соответствует времени. Ведь основная идея ПИК – создавать пространства, в которых комфортно и хочется жить. А значит, даже внешне дома и кварталы должны иметь яркий и привлекательный вид, поэтому цветовое и внешнее текстурное решение выпускаемых здесь панелей поражает своим разнообразием.

«ПИК-Индустрия» занимается развитием непрерывно, совершенствует процессы и технологии на всех заводах, включая Алексинский. В нынешнем году здесь был запущен арматурный цех, который позволил создать дополнительно еще 150 рабочих мест, существенно снизить производственные затраты и, соответственно, цены на панели, что увеличило объем продаж.

- Группа компаний «ПИК» является одним из лидеров по объемам строительства жилья в России, возводит 7,4 млн кв.м. в год в рамках 51 жилого комплекса в девяти регионах, а это порядка полутора миллионов квадратных метров панелей и сборного железобетона, около 500 тыс кв. м навесных фасадных панелей, - рассказывает директор АЗ ЖБИ Антон Локтионов. - Но основной заказ по производству панелей СЭМ - суперэффективный монолит - мы сейчас выполняем по программе реновации в Москве.

Не только долговечность и качество продукции среди приоритетов Алексинского завода ЖБИ, но и социальная политика. Многие стремятся попасть на работу именно сюда, потому как средняя зарплата здесь на сегодняшний день одна из самых высоких в городе – почти 45 000 в месяц, а по некоторым рабочим специальностям она достигает 70 000 руб. в месяц. Вместе с тем, потребность в человеческом ресурсе высока. За последние годы число работающих на предприятии выросло в три раза. Поэтому большое внимание уделяется подготовке кадров. У Алексинского ЖБИ есть собственный обучающий центр. Работает и система кадрового резерва, позволяющая продвигать по службе тех, кто сам хочет расти.

Многое сделано и для социальной поддержки рабочих. Есть различные виды доплат, особенно для тех, кто занят на вредном производстве. Организована доставка сотрудников служебными автобусами во всех направлениях по самому Алексину, а также с Петровки, Гурово, деревни Поповка, Ясногорска и даже Тулы.

Да и сама атмосфера на предприятии способствует хорошему настроению - чисто, уютно. В цехах капитально отремонтированы бытовые комнаты, работает душ, в ближайшей перспективе возобновление работы собственной столовой.