Народное признание красоты и здоровья

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский вручает премию «Тульский бренд - 2021» Вере Комаровой, основателю Клиники Комаровой.

«Клиника Комаровой» негласно стала законодателем всех современных новинок в индустрии красоты. Высокопрофессиональная команда специалистов, инновационное оборудование, огромный спектр качественных услуг: все, что необходимо для поддержания красоты и здоровья.

География пациентов медицинского центра достаточно обширна. И это лишний раз доказывает, что люди стремятся в ту клинику, где уверены в результате лечения и к врачам которым могут доверить свое здоровье.

- Тульские бренд - признание нашего профессионализма, востребованности у людей. Это высокая оценка нашей работы, которую сотрудники клиники выполняют ежедневно. Мы заботимся не только о здоровье наших пациентов, но и о их красоте и молодости. А в современном мире красота, молодость и здоровье - это три кита успеха личности - отметила Вера Комарова.

Все для красоты и здоровья

«Клиника Комаровой» это всегда - новые инновационные препараты для красоты и здоровья, новое оборудование.

Буквально в конце лета 2021 года в Клинике появился «бентли» среди аппаратных методик восстановления красоты и здоровья всего тела «EMSCULPT».

Этот аппарат отлично подойдет для проработки мышц пресса, борьбы с жировыми отложениями и укрепления мышц ног и рук. Технология действительно мгновенно прорисовывает рельеф, приводит мышцы в тонус и помогает разнообразить тренировочный процесс. Полчаса в кабинете косметолога вместо 8 часов в спортзале. Такого результата невозможно добиться даже при сочетании силовых, функциональных и круговых тренировок. Мировая инновация в Туле только в клинике Комаровой.

С момента создания в 2002 году и по сей день, клиника постоянно развивается, осваивает новые технологии и становится лучше для своих клиентов.

Косметика премиум

Пять лет назад Клиника Комаровой начала выпуск собственной косметической линии. Сертифицированные препараты созданы на фабрике НПО «Московский институт красоты». В этом году линейка пополнилась двумя новыми продуктами - крем для рук и скраб для тела.

Так, Клинике удалось стать первопроходцем на тульском рынке врачебной косметологии и создать средства, позволяющие ухаживать за кожей лица и тела не выходя из дома. Успех серии превзошел все ожидания не только в нашей стране. В 2019 году косметическая линейка получила признание в Китае.

Только победы

В этом году клиника врачебной косметологии отпраздновала свой 19-й день рождения. За эти годы она выросла из трех кабинетов в 2 филиала. За плечами квалифицированных специалистов «храма красоты» накопилось большое количество побед. Только в 2021 Клиника Комаровой получила высокую оценку жителей региона как «Лучший центр косметологии», а Вера Николаевна титул «Доктор года 2021» в конкурсе медицинских учреждений Тульской области "Клиника года». Также центр Красоты удостоился заслуженного признания на Всероссийской Премии для женщин «Win Win Women» в Питере. И участие в конкурсах продолжается: буквально в конце года подведут итоги всероссийского «Парада Клиник», где «Клиника Комаровой» также борется за победу.

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