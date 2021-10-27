Охранный холдинг «БАРС» - надежность и профессионализм

Премию «Тульский бренд - 2021» генеральному директору «БАРС» Андрею КИШАЛОВУ вручил заместитель министра экономического развития Тульской области Евгений Васильевич Григорьев.

Охранный холдинг «БАРС» – это специалисты высокого уровня с огромным опытом работы. Отдел охраны комплектуется из высокопрофессиональных специалистов, имеющих лицензии, необходимую квалификацию, отличную физическую подготовку. При холдинге существует своя собственная школа подготовки кадров «Арсенал» с лицензированным тиром и спортивным залом, оснащенным всем необходимым для тренировок.

Сегодня компания предлагает широкий спектр услуг как для юридических, так и для физических лиц - охрану частной собственности, автотранспорта, организацию видеонаблюдения, физическую и пультовую охрану, услуги частного детектива, детектора лжи и юридической фирмы. Недаром лозунгом «БАРСА» является фраза: «Ваша безо- пасность – наша работа».

Филиалы холдинга действуют не только по Тульской области, но и в Москве, Белгороде, Красноярске и даже Владивостоке.

Цифры клиентской базы говорят сами за себя: под охраной холдинга «БАРС» находятся более 2 000 объектов, среди которых ПАО «Тулачермет», ООО «Тулачермет-Сталь», ОАО «РЖД» и другие промышленные гиганты, а также образовательные и медицинские учреждения, торговые центры.

Одна из услуг холдинга - охрана массовых мероприятий. Специалисты ОХ «БАРС» не раз сопровождали гастроли звезд российской эстрады. Обеспечивали порядок на XVII Всероссийском фестивале авторской песни «Куликово поле», праздничных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, принимали участие в обес- печении безопасности очередного праздника на Куликовом поле, на Днях города. Также сотрудники «БАРСА» на постоянной основе задействованы на Казанской набережной в Туле для обслуживания 7 стационарных постов.

Несколько лет назад при «БАРСЕ» открылось новое и, по словам генерального директора холдинга Андрея Кишалова, весьма перспективное направление:

- Мы одними из первых в стране начали заниматься транспортной безопасностью. Наладили сотрудничество с Московской железной дорогой, создали в соответствии с государственными требованиями отдельную структуру - ПТБ «БАРС». Сегодня мы охраняем Московский вокзал в Туле, а также железнодорожные вокзалы в ряде других городов: Москве, Красноярске, Владивостоке.

В дальнейших планах - развивать данное направление, спрос на рынке охранных услуг на это есть. Думаем перейти на обслуживание воздушных и морских портов. Так, в частности, уже ведем по этому вопросу переговоры с Владивостоком, предприятие транспортной безопасности у нас готово, есть программы для центра обучения, специалисты-наставники.

Правильный современный бизнес – социально ответственный. Совсем недавно «БАРС» запустил первый в России пилотный проект по работе с медициной катастроф. В тестовом режиме были оснащены 10 машин скорой помощи GPS-модулями, а сотрудники медбригад - тревожными кнопками, с которых можно вызвать группу быстрого реагирования в подъезд, квартиру в случае инцидентов.

Уже много лет группа компаний активно поддерживает детский спорт и реализует социальные программы. Поэтому охранный холдинг «БАРС» оказывает адресную поддержку детским домам, в частности реабилитационному центру на улице Зорге в Туле, уже несколько лет помогает щекинскому хоккейному клубу «Корд». Также в качестве благотворительной помощи группа компаний финансировала закупку стройматериалов для реставрации двух храмов в Туле и области.

По словам Андрея Кишалова, победа в премии «Тульский бренд» в четвертый раз - это признание охранного холдинга «БАРС» профессионалом не только постоянными клиентами, но и обычными людьми. Значит, есть, куда стремиться. И уж никак не опускать взятую планку доверия.