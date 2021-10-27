Сегодня, 27 октября, тульский «Арсенал» сыграет на выезде в кубковом матче против «Велеса»

Сегодня, 27 октября, тульский «Арсенал» сыграет на выезде в кубковом матче Фото: материалы пресс-служб

Московский «Велес» - молодой частный клуб ФНЛ, ведущий историю с 2016 года. В первом дивизионе столичная команда сейчас находится в середине таблицы — на девятой строчке. В первом матче группового этапа Кубка России 2021/2022 «Арсенал» и его грядущий соперник «Велес» без проблем обыграли представителя второго дивизиона «Динамо- Брянск» - 6:1 и 3:0 соответственно.

Сегодня тулякам необходимо добиваться однозначной победы, поскольку разница мячей при равенстве очков значения не имеет. Если игра в Домодедово завершится вничью, будет назначена серия пенальти.