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Общество27 октября 2021 8:30

Последние новости Тулы на 27 октября 2021 года: в Туле мужчина напал на женщину с ножом, отобрал деньги и изнасиловал , а в Богородицке «КАМАЗ» насмерть сбил 71-летнюю женщину

Рассказываем о наиболее важных событиях на утро 27 октября
Источник:kp.ru
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По факту разбоя и изнасилования возбуждено уголовное дело

По факту разбоя и изнасилования возбуждено уголовное дело

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в ночь на 25 октября молодой человек с ножом напал на 44-летнюю женщину. Приставив оружие к ее горлу, он потребовал деньги, а потом, затолкнув ее в салон стоящего рядом «BMW», изнасиловал.

В Богородицке «КАМАЗ» сбил пожилую женщину. Пенсионерка стояла совсем близко от проезжей части дороги недалеко от пешеходного перехода. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась на месте.

В Алексине местные жители сообщили о скоплении силовиков в микрорайоне Бор. По некоторым данным, днем 26 октября там проводились учения, из-за которых перекрыли несколько улиц.

В Тульской области расширили списки лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Также не менее 80% от общей численности работников должны быть вакцинированы на предприятиях до 15 ноября первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 7 декабря – вторым компонентом вакцины

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