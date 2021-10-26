В Туле уроженец Ефремова напал на женщину с ножом, отобрал деньги и изнасиловал ее

Фото: СУ СК России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело по статье совершения иных действий сексуального характера в отношении женщины и по статье "Разбой". Во всем этом обвиняется ранее судимый 23-летний уроженец Ефремова.

По предварительным данным следствия, 25 октября в промежуток с 1 часа ночи до 2 часов ночи во дворе дома по улице Степанова упомянутый молодой человек с ножом напал на 44-летнюю женщину. Приставив оружие к ее горлу, он потребовал 200 000 рублей. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала ему имеющиеся при ней деньги - 10 000 рублей. Однако злоумышленник на этом не остановился, затолкнув ее в салон стоящего рядом «BMW», где изнасиловал.

В настоящее время подозреваемый задержан. Назначены несколько судебно-медицинских экспертиз. Также следователи изъяли вещественные доказательства.