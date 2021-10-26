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Здоровье26 октября 2021 11:51

За сутки в Тульской области от последствий коронавируса умерли еще 17 человек

Среди них были жители различных городов и районов области разного возраста
Елена Иргиз
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В общей сложности в регионе с марта 2020 года заболели 58 912 жителя, 50 828 с болезнью справились, а 3 368 - умерли

В общей сложности в регионе с марта 2020 года заболели 58 912 жителя, 50 828 с болезнью справились, а 3 368 - умерли

Фото: Алексей ФОКИН

От последствий заболевания коронавирусом в Тульской области скончались 17 человек за минувшие сутки. Среди них были жители различных городов и районов области разного возраста.

В основном смертность отмечается среди пациентов с хроническими заболеваниями, на которые вирус дает осложнения.

В общей сложности в регионе с марта 2020 года заболели 58 912 жителя, 50 828 с болезнью справились, а 3 368 - умерли.

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