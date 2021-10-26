Указ о новых коронавирусных ограничениях подписал губернатор Тульской области

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации Фото: Алексей ФОКИН

27 октября вступят в силу изменения в Указ губернатора Тульской области о копронавирусных ограничениях. В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года в регионе будут приостановлены: 1) проведение концертов; 2) проведение спортивных мероприятий с участием зрителей; 3) деятельность торговых, торгово-развлекательных центров, рынков и ярмарок, за исключением торговли дистанционным; способом и работы объектов, реализующих продовольственные товары, аптек и объектов, реализующих зоотовары, цветочную продукцию, средств реабилитации; 4) деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами;

5) деятельность школьных (оздоровительных) лагерей дневного пребывания, за исключением работы дежурных групп ; 6) деятельность образовательных организаций, дошкольного общего образования ;

7) деятельность образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 8) деятельность образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные и профессиональные программы.

Заселение лиц старше 18 лет в гостиницы с 30 октября осуществляется при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, или отрицательного результата ПЦР-теста.

Учреждения культуры с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут действовать по установленному режиму работы в рабочие, выходные и нерабочие праздничные дни;

Организации здравоохранения, находящихся на территории Тульской области 30 октября 2021 года и 6 ноября 2021 года будут работать в режиме оказания амбулаторной помощи с 8-00 до 18-00; 31 октября 2021 года и 4 ноября – оказание амбулаторной помощи будет проводится с 9-00 до 15-00; 1, 2, 3 ноября 2021 года – оказание амбулаторной помощи проводится с 8-00 до 20-00, включая специализированную помощь; 5 ноября 2021 года – оказание амбулаторной помощи с 8-00 до 18-00 , включая специализированную помощь.

Тулякам старше 60 лет, беременным женщинам, а также лицам, имеющим хронические заболевания рекомендовано уйти на самоизоляцию.