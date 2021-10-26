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Здоровье26 октября 2021 9:00

В Тульской области расширили списки лиц, подлежащих обязательной вакцинации

Постановление «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан» подписал главный санитарный врач Тульской области
Источник:kp.ru
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Постановление «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан» подписал главный санитарный врач Тульской области

Постановление «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан» подписал главный санитарный врач Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Постановление «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан» подписал накануне главный санитарный врач Тульской области.

Согласно этому документу, прививки против коронавируса по эпидпоказаниям должны будут в обязательном порядке сделать:

работники торговли;

косметологи, работники бассейнов, салонов красоты, массажных салонов, бань, ФОКов, фитнес-клубов;

социальные работники;

работники общепита;

сотрудники финансовых организаций и почты;

специалисты МФЦ;

таксисты и работники общественного транспорта;

специалисты учреждений культуры;

сотрудники предприятий, влияющих на социально-экономическое развитие региона;

гражданские и муниципальные служащие;

индивидуальные предприниматели.

Первый компонент вакцины эти категории туляков должны получить до 15 ноября 2021 года, второй — до 7 декабря.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте регионального Роспотребнадзора.

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