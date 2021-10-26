В Тульской области расширили списки лиц, подлежащих обязательной вакцинации

Постановление «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан» подписал главный санитарный врач Тульской области
Фото: Алексей ФОКИН
Постановление «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан» подписал накануне главный санитарный врач Тульской области.
Согласно этому документу, прививки против коронавируса по эпидпоказаниям должны будут в обязательном порядке сделать:
работники торговли;
косметологи, работники бассейнов, салонов красоты, массажных салонов, бань, ФОКов, фитнес-клубов;
социальные работники;
работники общепита;
сотрудники финансовых организаций и почты;
специалисты МФЦ;
таксисты и работники общественного транспорта;
специалисты учреждений культуры;
сотрудники предприятий, влияющих на социально-экономическое развитие региона;
гражданские и муниципальные служащие;
индивидуальные предприниматели.
Первый компонент вакцины эти категории туляков должны получить до 15 ноября 2021 года, второй — до 7 декабря.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте регионального Роспотребнадзора.