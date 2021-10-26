В Тульской области расширили списки лиц, подлежащих обязательной вакцинации

Постановление «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан» подписал главный санитарный врач Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Постановление «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан» подписал накануне главный санитарный врач Тульской области.

Согласно этому документу, прививки против коронавируса по эпидпоказаниям должны будут в обязательном порядке сделать:

работники торговли;

косметологи, работники бассейнов, салонов красоты, массажных салонов, бань, ФОКов, фитнес-клубов;

социальные работники;

работники общепита;

сотрудники финансовых организаций и почты;

специалисты МФЦ;

таксисты и работники общественного транспорта;

специалисты учреждений культуры;

сотрудники предприятий, влияющих на социально-экономическое развитие региона;

гражданские и муниципальные служащие;

индивидуальные предприниматели.

Первый компонент вакцины эти категории туляков должны получить до 15 ноября 2021 года, второй — до 7 декабря.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте регионального Роспотребнадзора.