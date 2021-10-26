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Общество26 октября 2021 8:55

Последние новости Тулы на 26 октября 2021 года: в области впервые выявили вирусс гриппа типа А, а вакцинированные туляки смогу выиграть квартиру

Рассказываем о наиболее важных событиях на утро 26 октября
Елена Иргиз
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Принять участие в розыгрыше могут совершеннолетние жители области

Принять участие в розыгрыше могут совершеннолетние жители области

Фото: Алексей ФОКИН

Вирус гриппа типа А впервые подтвержден в тульском регионе. Он зафиксирован у человека, который не был привит и не выезжал за пределы области.

Жители Тульской области пожаловались на утечку мазута в городе Богородицке. Местные жители вытаскивали бродячих животных из луж опасного вещества.

Туляки, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, смогут выиграть квартиру. Принять участие в розыгрыше могут совершеннолетние жители области, которые вакцинировались от Covid-19 до 1 ноября 2021 года.

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