Последние новости Тулы на 26 октября 2021 года: в области впервые выявили вирусс гриппа типа А, а вакцинированные туляки смогу выиграть квартиру

Принять участие в розыгрыше могут совершеннолетние жители области Фото: Алексей ФОКИН

Вирус гриппа типа А впервые подтвержден в тульском регионе. Он зафиксирован у человека, который не был привит и не выезжал за пределы области.

Жители Тульской области пожаловались на утечку мазута в городе Богородицке. Местные жители вытаскивали бродячих животных из луж опасного вещества.

Туляки, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, смогут выиграть квартиру. Принять участие в розыгрыше могут совершеннолетние жители области, которые вакцинировались от Covid-19 до 1 ноября 2021 года.