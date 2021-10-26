ООО «Тулжилхоз»: Результат дает только совместная работа с жителями

Премию "Тульский бренд" для ООО "Тулжилхоз" получил заместитель генерального директора компании Герман Анатольевич Мужилов.

После церемонии награждения наш корреспондент побеседовал с генеральным директором ООО «Тулжилхоз» Дмитрием Голомысовым.

- Дмитрий Петрович, поздравляем вас с премией «Тульский бренд-2021»! Второй год туляки проголосовали за УК «Тулжилхоз», это показатель стабильности!

- А стабильность – признак мастерства! Я бы тут немного уточнил: стабильный рост – признак мастерства. А чтобы этот рост был, нужно постоянно действовать, двигаться вперед. Причем в нашей сфере это движение должно быть совместным: с одной стороны профессиональная команда управляющей компании, с другой - активные неравнодушные жители.

Премия «Тульский бренд» подтверждает, что у нас такое движение получается. Жители оценили нашу открытость, готовность к эффективному взаимодействию. И эта высокая оценка стимулирует работать еще лучше. Наш девиз: открытость, гласность и доступность. Отношения с жителями мы строим на основе доверия: вместе обсуждаем, что надо делать, как делать, и какой будет результат! Нерешаемых проблем не бывает.

Лидерство удержать непросто

- Ощущения от второй премии другие? Восприятие первой и сегодняшней победы отличаются?

- Разница есть. Это как в спорте: стать чемпионом непросто, но еще труднее удержать первенство. Вторая награда подряд говорит о том, что те начинания, которые были заложены пару лет назад, нашли свое правильное применение и отражение в реалиях сегодняшнего времени. Приятно сознавать, что новшества, внедряемые в нашей работе, находят отклик у жителей, которые за нас проголосовали. Поэтому вторая победа более весомая: если первая была, так сказать, приятной неожиданностью, то новый успех подтверждает, что мы находимся на правильном пути.

Оценка командной работы

- Премия «Тульский бренд» - высокая оценка и вас, как руководителя…

- Любая победа – результат совместной работы: и корпуса ИТР, и работников ремонтных бригад, и собственников жилья, и руководства УК «Тулжилхоз». В одиночку высоких результатов не достичь, это заслуга всей нашей команды: успех предприятия зависит всегда от слаженности в работе всего коллектива.

Одной из задач «Тулжилхоза» в этом году была забота о сохранении здоровья своих сотрудников. Мы одна из первых управляющих компаний, коллектив которой прошел вакцинацию от «ковида», сейчас начался процесс ревакцинации. А прививки от гриппа и пневмонии стали для нас ежегодной традицией. Благодаря этому наши сотрудники оставались в строю, а работа продолжала быть системной и без сбоев.

Скуратовский микрорайон, дом 5, корпус 1. Порядок во дворах - комфорт для жителей!

Новые подходы

- Традиционный вопрос про секрет успеха…

- Чтобы быть среди лучших нужны в том числе и нестандартные практические решения. В частности, такие новации мы применили при обработке заявок от жителей: обратная связь со старшими по домам с помощью мессенджера. Если днем на жилом объекте устраняли неполадки, то вечером, совместно со старшим по дому, мы обсуждаем насколько качественно по этой заявке выполнена работа. В итоге есть представление о том, довольны ли жители нашими услугами или нет. Если есть шероховатости, сотрудники их оперативно устранят. Любое дело надо делать качественно, доводить до конца, иначе и начинать не стоит! Чтобы держать руку на пульсе в вопросе этого самого качества, в «Тулжилхозе» есть правило: выкладывать в рабочий мессенджер фото всего фронта проведенных работ – до и после. Такой отчет виден всем участникам процесса взаимодействия, и поэтому повода для слухов в дальнейшем ни у кого нет.

Еще одна наша «фишка»: мы ведем портфолио для каждого «подопечного» дома. В него помещают все акты, подробные отчеты по выполненным работам, которые подписывает руководитель УК, главный инженер, начальник ЖЭУ и старший по дому. С портфолио может ознакомиться каждый собственник, оно показывает все реальные действия, выполненные на объекте. Эта практика свою эффективность уже подтвердила.

Про перспективы

- Какие задачи стоят перед УК «Тулжилхоз» на предстоящий год?

- Мы продолжим создавать новые возможности для обмена информацией. «Цифровизация» взаимодействия с жителями будет расширяться, настало время делать уверенные шаги в этом направлении. Уже сегодня «Тулжилхоз» внедряет новую систему, когда каждый житель всех наших 89 подопечных домов может высказать свое мнение, указать на ту или иную проблему и увидеть, что мы не только оперативно обратили свое внимание на нее, но и обозначили пути и сроки ее решения.

И, конечно, УК «Тулжилхоз» продолжит делать все для достижения своей главной цели: обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания туляков. Каждый вверенный нам дом мы не просто хотим сделать благоустроенным, мы делаем его благоустроенным, то же самое касается дворовых территорий – все они у нас чистые и уютные.

УК ООО «Тулжилхоз»:

Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, дом 5, тел. +7(4872)76-10-61.

tulgilhoz@mail.ru

тулжилхоз.рф