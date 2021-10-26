Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 9:15

ООО «Тулжилхоз»: Результат дает только совместная работа с жителями

УК «Тулжилхоз» стабильно занимает высокие строчки в региональном рейтинге управляющих организаций. Ее работа находит признание у туляков: компания становится лауреатом премии «Тульский бренд» уже второй год
Михаил КОПАНИЦА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Премию "Тульский бренд" для ООО "Тулжилхоз" получил заместитель генерального директора компании Герман Анатольевич Мужилов.

Премию "Тульский бренд" для ООО "Тулжилхоз" получил заместитель генерального директора компании Герман Анатольевич Мужилов.

После церемонии награждения наш корреспондент побеседовал с генеральным директором ООО «Тулжилхоз» Дмитрием Голомысовым.

- Дмитрий Петрович, поздравляем вас с премией «Тульский бренд-2021»! Второй год туляки проголосовали за УК «Тулжилхоз», это показатель стабильности!

- А стабильность – признак мастерства! Я бы тут немного уточнил: стабильный рост – признак мастерства. А чтобы этот рост был, нужно постоянно действовать, двигаться вперед. Причем в нашей сфере это движение должно быть совместным: с одной стороны профессиональная команда управляющей компании, с другой - активные неравнодушные жители.

Премия «Тульский бренд» подтверждает, что у нас такое движение получается. Жители оценили нашу открытость, готовность к эффективному взаимодействию. И эта высокая оценка стимулирует работать еще лучше. Наш девиз: открытость, гласность и доступность. Отношения с жителями мы строим на основе доверия: вместе обсуждаем, что надо делать, как делать, и какой будет результат! Нерешаемых проблем не бывает.

Лидерство удержать непросто

- Ощущения от второй премии другие? Восприятие первой и сегодняшней победы отличаются?

- Разница есть. Это как в спорте: стать чемпионом непросто, но еще труднее удержать первенство. Вторая награда подряд говорит о том, что те начинания, которые были заложены пару лет назад, нашли свое правильное применение и отражение в реалиях сегодняшнего времени. Приятно сознавать, что новшества, внедряемые в нашей работе, находят отклик у жителей, которые за нас проголосовали. Поэтому вторая победа более весомая: если первая была, так сказать, приятной неожиданностью, то новый успех подтверждает, что мы находимся на правильном пути.

Оценка командной работы

- Премия «Тульский бренд» - высокая оценка и вас, как руководителя…

- Любая победа – результат совместной работы: и корпуса ИТР, и работников ремонтных бригад, и собственников жилья, и руководства УК «Тулжилхоз». В одиночку высоких результатов не достичь, это заслуга всей нашей команды: успех предприятия зависит всегда от слаженности в работе всего коллектива.

Одной из задач «Тулжилхоза» в этом году была забота о сохранении здоровья своих сотрудников. Мы одна из первых управляющих компаний, коллектив которой прошел вакцинацию от «ковида», сейчас начался процесс ревакцинации. А прививки от гриппа и пневмонии стали для нас ежегодной традицией. Благодаря этому наши сотрудники оставались в строю, а работа продолжала быть системной и без сбоев.

Скуратовский микрорайон, дом 5, корпус 1. Порядок во дворах - комфорт для жителей!

Скуратовский микрорайон, дом 5, корпус 1. Порядок во дворах - комфорт для жителей!

Новые подходы

- Традиционный вопрос про секрет успеха…

- Чтобы быть среди лучших нужны в том числе и нестандартные практические решения. В частности, такие новации мы применили при обработке заявок от жителей: обратная связь со старшими по домам с помощью мессенджера. Если днем на жилом объекте устраняли неполадки, то вечером, совместно со старшим по дому, мы обсуждаем насколько качественно по этой заявке выполнена работа. В итоге есть представление о том, довольны ли жители нашими услугами или нет. Если есть шероховатости, сотрудники их оперативно устранят. Любое дело надо делать качественно, доводить до конца, иначе и начинать не стоит! Чтобы держать руку на пульсе в вопросе этого самого качества, в «Тулжилхозе» есть правило: выкладывать в рабочий мессенджер фото всего фронта проведенных работ – до и после. Такой отчет виден всем участникам процесса взаимодействия, и поэтому повода для слухов в дальнейшем ни у кого нет.

Еще одна наша «фишка»: мы ведем портфолио для каждого «подопечного» дома. В него помещают все акты, подробные отчеты по выполненным работам, которые подписывает руководитель УК, главный инженер, начальник ЖЭУ и старший по дому. С портфолио может ознакомиться каждый собственник, оно показывает все реальные действия, выполненные на объекте. Эта практика свою эффективность уже подтвердила.

Про перспективы

- Какие задачи стоят перед УК «Тулжилхоз» на предстоящий год?

- Мы продолжим создавать новые возможности для обмена информацией. «Цифровизация» взаимодействия с жителями будет расширяться, настало время делать уверенные шаги в этом направлении. Уже сегодня «Тулжилхоз» внедряет новую систему, когда каждый житель всех наших 89 подопечных домов может высказать свое мнение, указать на ту или иную проблему и увидеть, что мы не только оперативно обратили свое внимание на нее, но и обозначили пути и сроки ее решения.

И, конечно, УК «Тулжилхоз» продолжит делать все для достижения своей главной цели: обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания туляков. Каждый вверенный нам дом мы не просто хотим сделать благоустроенным, мы делаем его благоустроенным, то же самое касается дворовых территорий – все они у нас чистые и уютные.

УК ООО «Тулжилхоз»:

Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, дом 5, тел. +7(4872)76-10-61.

tulgilhoz@mail.ru

тулжилхоз.рф

Интересное