В Тульской области впервые подтверждён вирус гриппа типа А

Он зафиксирован у человека, который не был привит и не выезжал за пределы области Фото: Алексей ФОКИН

Вирус гриппа типа А впервые подтверждён в тульском регионе. Он зафиксирован у человека, который не был привит и не выезжал за пределы области. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве руководитель Управления Роспотребнадзора.

На данный момент в регионе зарегистрировано 11 тысяч случаев заражения ОРВИ, что выше эпидпорога на 27%. Зафиксировано также около 500 случаев внебольничной пневмонии.