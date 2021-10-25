В Тульской области впервые подтверждён вирус гриппа типа А

Он зафиксирован у человека, который не был привит и не выезжал за пределы области
Фото: Алексей ФОКИН
Вирус гриппа типа А впервые подтверждён в тульском регионе. Он зафиксирован у человека, который не был привит и не выезжал за пределы области. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве руководитель Управления Роспотребнадзора.
На данный момент в регионе зарегистрировано 11 тысяч случаев заражения ОРВИ, что выше эпидпорога на 27%. Зафиксировано также около 500 случаев внебольничной пневмонии.