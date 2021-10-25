Губернатор поддержал введение новых коронавирусных ограничений в Тульской области

Алексей Дюмин поручил дополнить Указ об ограничениях предложениями, которые были озвучены 22 октября Фото: Алексей ФОКИН

Введение новых коронавирусных ограничений поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В правительстве в эти минуты проходит оперативное совещание, посвященное эпидобстановке в регионе.

Алексей Дюмин поручил дополнить Указ об ограничениях предложениями, которые были озвучены 22 октября.

Напомним, в минувшую пятницу главный санитарный врач региона предложил остановить на период с 30 октября по 7 ноября работу ТРЦ и объектов розничной торговли непродовольственными товарами. Предложено также ввести правило предъявления QR-кодов или ПЦР-тестов для заселения в гостиницы, посещения организаций общепита, бассейнов и тренажерных залов; отменить концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей и показ кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в ТРЦ; приостановить работу школьных оздоровительных лагерей дневного пребывания.

Планируется также наращивать темпы вакцинации, ввести 2 нерабочих оплачиваемых дня после прививки, усилить контроль за ограничениями.