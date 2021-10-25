В Тульской области на Куликовом поле высадили новую дубовую рощу в рамках акций «Сохраним лес»

В Тульской на Куликовом поле высадили новую дубовую рощу в рамках акций «Сохраним лес»

23 октября экологическая акция прошла на территории государственного музея-заповедника «Куликово поле». Около 200 человек высадили свыше 7 тысяч сеянцев дуба черешчатого — особенной породы дерева для этой местности. Такие дубы росли здесь на момент Куликовской битвы. «Их возрождение подчёркивает неразрывную связь прошлого и настоящего, и помогают воссоздавать прежний природный ландшафт», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Виктор Нашиванко.

Управляющий по корпоративным вопросам региона ФМИ в России Екатерина Кузнецова , директор ФБУ "Рослесозащита" Виталий Акбердин и начальник управления воспроизводства и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Александр Кузенко.

По словам начальника управления воспроизводства и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Александра Кузенко, особенностью акции на Куликовом поле является то, что она объединила сразу несколько регионов. С необходимым посадочным материалом вместе с Тульской областью уже не первый год помогают профильные ведомства Орловской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей. Представители данных регионов также приехали на акцию и были отмечены благодарностями ФБУ «Рослесозащита».

В Тульской на Куликовом поле высадили новую дубовую рощу в рамках акций «Сохраним лес»

Дополнительные саженцы и сеянцы деревьев для акции «Сохраним лес» предоставляет и социально ответственный бизнес. Для Тульской области один из лидеров Национального совета по корпоративному волонтёрству — аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России (ФМИ) закупили более 10 000 сеянцев ели. Волонтёры компании также приехали на высадку деревьев на Куликовом поле.

В Тульской на Куликовом поле высадили новую дубовую рощу в рамках акций «Сохраним лес»

«Наряду с Тульской областью, в этом году мы вносим свой вклад в восстановление лесных массивов на территории двадцати регионов. Наши волонтеры также с удовольствием принимают участие в самих высадках. Важно, когда политика компании в области устойчивого развития находит реальный отклик среди сотрудников», — поделилась на мероприятии управляющий по корпоративным вопросам региона ФМИ в России Екатерина Кузнецова.

В Тульской на Куликовом поле высадили новую дубовую рощу в рамках акций «Сохраним лес»

Во всех регионах страны на сегодняшний день число высаженных деревьев в рамках «Сохраним лес» достигло отметки в 50 млн. Цель — высадить ещё 20 млн до конца ноября. Последние в этом году мероприятия пройдут уже на юге страны. Присоединиться может каждый — достаточно зарегистрироваться на сохранимлес.рф. В акции уже приняли участие больше 500 тысяч человек из более чем 75 регионов России.

В Тульской на Куликовом поле высадили новую дубовую рощу в рамках акций «Сохраним лес»

На заметку

Впервые всероссийскую акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. За два года её участники высадили более 80 млн деревьев. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России.

В этом году Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в августе в Якутии. Цель этого года — посадить рекордные 70 млн деревьев в поддержку наиболее пострадавших от лесных пожаров регионов. Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».