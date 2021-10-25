АО СЗ «ВНЕШСТРОЙ»: СТРОИМ ДЛЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА

Премию "Тульский бренд-2021" Николаю Афанасьеву вручил глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

Перед церемонией награждения мы беседуем с генеральным директором компании Николаем Афанасьевым

- Николай Петрович! Рады вас видеть, поздравляем с очередной премией «Тульский бренд»!

- Спасибо! Быть «Тульским брендом» для нас приятно и почетно! Эту премию мы ценим особо, рассматриваем ее как знак высокого доверия и признания нашей созидательной работы жителями Тулы и Тульской области. За именем «Внешстрой» стоят люди, профессиональный коллектив, который не на словах знает, что такое высокая степень ответственности за результат. Люди трудятся на совесть и профессионально. Туляки и жители региона видят эту работу и объективно ее оценивают.

- За более четверть века «Внешстрой» стал настоящим брендом качества в строительной отрасли региона. Можно перефразировать Владимира Маяковского: «говорим Внешстрой – подразумеваем качество»!

- Громких фраз я не люблю, но уверен: если взялся за дело, то надо сделать его качественно, от души, иначе лучше и не браться. И это не только мое мнение, это мнение нашего коллектива. Во «Внешстрое» принято выполнять обязательства. Фундамент авторитета за 25 лет мы создали сами, построив в регионе десятки жилых и социальных объектов. «Внешстрой» не просто крупный застройщик, мы большая многоуровневая структура с собственной производственной базой.

- Один из ваших знаковых объектов – ЖК «Красные Ворота».

- Безусловно, ЖК «Красные Ворота» - это глобальный по масштабу проект комплексного освоения территории. Здесь появится современный микрорайон разной этажности со школами, детскими садами, торговым центром. Главное достоинство комплекса – междомовые территории. Это мини-скверы без автомобилей: парковочные места предусмотрены только с внешней стороны домов. Во дворах будут детские и игровые площадки, уличные тренажеры, зоны отдыха.

Продажи квартир в домах первой очереди уже открыты, можно выбрать заранее планировку, этаж… Покупка недвижимости в «Красных воротах» сегодня - грамотная и своевременная инвестиция.

Сейчас "Внешстрой" готовит к сдаче детский сад на 120 мест на Красноармейском проспекте.

- Среди проектов «Внешстроя» много некоммерческих…

- Социальное строительство всегда было неотъемлемой частью нашей деятельности. Эта работа идет непрерывно. Мы строим много домов в области (Кимовск, Донской, Богородицк и т.д.) для переселения людей из ветхого аварийного фонда… В Туле готовим к сдаче детский сад на 120 мест на Красноармейском проспекте, объект построен с опережением графика. Этой осенью завершаем строительство канализационного коллектора длиной 7,5 км от Красных ворот до ул. Гончарова. Это даст жителям поселка Горелки и пос. Октябрьский дополнительную возможность канализования за счет строительства второго участка канализационного коллектора длиной 1,8 км.

Мы работаем не только над жилищным строительством, но и над обеспечением города инженерной инфраструктурой. В частности, в прошлом году сдали в эксплуатацию водовод на участке Венев - д. Анишино – пос. Волынцевский. Эта работа решила острую проблему аварийности, в результате чего без холодной воды оставались Пролетарский и часть Центрального района Тулы.

- Николай Петрович, большое спасибо! Желаем «Внешстрою» дальнейшего развития и новых масштабных проектов!

АО СЗ «Внешстрой»: Тула, ул Демидовская плотина, дом 27, тел. (4872) 40-58-62.

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