«Тульская ТК»: С нами надежно, комфортно и безопасно

Премию "Тульский бренд - 2021" Алексею Крыгину вручил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Благодаря ее стабильной работе каждый день тысячи жителей региона с комфортом ездят на работу и учебу, к родным и близким.

После торжества мы побеседовали с директором ООО «Тульская ТК» Алексеем Крыгиным:

- Алексей Сергеевич, ваше предприятие становится в очередной раз победителем народной премии «Тульский бренд». В чем важность этой награды для компании?

- Такая высокая оценка нашей работы жителями Тульской области является весомым стимулом для коллектива трудиться еще эффективнее, чтобы наши земляки и в дальнейшем были довольны качеством и безопасностью их обслуживания при осуществлении пассажирских перевозок.

- Чем запомнился 2021 год?

- Главным событием стало обновление нашего парка подвижного состава, которого не проводилось уже несколько лет. Нам удалось приобрести порядка 55 единиц новых транспортных средств, из которых 9 – автобусы большой вместимости. Все это будет способствовать увеличению транспортной доступности и улучшению качества пассажирских перевозок. Развитие общественного транспорта - приоритетное направление социальной политики, и мы рады принять участие в реализации этой задачи.

Уходящий год запомнился четкой и серьезной работой по решению задач, связанных с защитой наших сотрудников от коронавирусной инфекции. Каждый наш водитель перевозит по 700-800 человек в день, поэтому находится в зоне опасности заражения COVID-19, да и сам может быть источником распространения инфекции. В связи с этим на нашем предприятии проведена масштабная компания по вакцинации: на данный момент у нас привито практически 100% водителей и более 80% сотрудников других должностей. Исключение составляют только те работники, которым в настоящее время врачи дали медотвод от прививки в связи с выявленными противопоказаниями. На сегодня устроиться к нам на работу без сертификата о вакцинации не получится.

Хочу поблагодарить наших медиков, проводящих выездные мероприятия по вакцинации в подразделениях компании: их работа сохраняет необходимую нам динамику, нет никаких лишних временных затрат, люди вакцинируются прямо на рабочих местах.

- К вопросу о кадрах. Как сейчас с этим обстоит дело на вашем предприятии?

- Существует потребность в водителях, и достаточно давно: впрочем, эта проблема стоит на повестке дня у всех перевозчиков. А вот все остальные позиции – техники, специалисты сервисных служб и административный блок укомплектованы, здесь у нас есть стабильность. К подбору и подготовке кадров подходим серьезно. Мы принимаем на работу только водителей, отвечающих требованиям по здоровью, опыту вождения, знаниям транспортной безопасности. На предприятии активно реализуется институт наставничества, проводятся конкурсы профессионального мастерства. Это хорошая практика: молодежь старается соответствовать ритму и уровню предприятия, растет в профессиональном плане.

В 2021 году "Тульская ТК" приобрела 55 единиц новых транспортных средств.

- Какие планы намечены на 2022 год?

- Будем стремиться к наращиванию объемов перевозок и расширению собственной маршрутной сети: ООО «Тульская ТК» активно действует в этом направлении, участвуя во всех конкурсных процедурах. Также в финансовый план будущего года заложено дальнейшее обновление подвижного состава – планируем приобрести порядка 50 единиц новых автобусов.

Наша компания - преемник знаменитого «Тулаавтотранса» - имеет славную историю длиной более 80 лет, входит в число лидеров транспортной отрасли, мы делаем все возможное, чтобы сохранять этот авторитет надежности.

Нам есть чем гордиться: наши сотрудники достойно трудятся в сплоченной команде, понимают свою колоссальную степень ответственности перед туляками и жителями региона. Мы привыкли выполнять принятые на себя обязательства. Ведь в чем заключается понятие качественных перевозок? Все просто: нужно доставить пассажира из точки А в точку Б максимально безопасно и комфортно, чтобы у человека от поездки остались только положительные эмоции. Этого принципа мы продолжим неукоснительно придерживаться в будущем.