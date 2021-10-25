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Общество25 октября 2021 8:55

Последние новости Тулы на 25 октября 2021 года: в Туле детей возил автобус, не прошедший техосмотр, а в деревне Алешня обустроили пешеходный переход

Рассказываем о наиболее важных событиях на утро 25 октября
Елена Иргиз
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Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: материалы пресс-служб

В Туле детей возил автобус, не прошедший техосмотр. При проверке выяснилось, что диагностическая карта транспортного средства, подтверждающая прохождение техосмотра, была поддельная. Водителя задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

В деревне Алешня по просьбам жителей обустроили пешеходный переход. Ранее на нарушение скоростного режима автомобилистами на улице Центральной жители деревни пожаловались главе администрации.

Тульский фотограф Владимир Терехов снял клип о безопасности на дорогах по мотивам известного сериала в жанре выживания «Игра в кальмара». Свою видеозапись он выложил на своей странице в одной из популярных социальных сетей.

Вечером 22 октября скончался знаменитый советский лыжник Вячеслав Веденин. Победителю олимпиады в мужской гонке, выигравшему золото, было 80 лет. Печальную новость сообщили в Федерации лыжных гонок Росии. По словам представителей Федерации, Веденин болел.

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