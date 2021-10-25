УК «Жилхоз»: Доверие клиентов – это самое ценное

Премию "Тульский бренд - 2021" генеральному директору УК "Жилхоз" Геннадию Ковалькову вручил заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский.

До торжественной церемонии мы побеседовали с генеральным директором УК «Жилхоз» Советского района города Тулы Геннадием Ковальковым.

- Геннадий Александрович, ваша управляющая компания снова в числе лучших управляющих организаций Тулы, поздравляем! Так держать!

- Спасибо! Очень приятно, что мы снова подтвердили звание «Тульский бренд»! В первую очередь, за нас проголосовали жители тех домов, которые мы обслуживаем. Премия дает хорошую обратную связь с туляками, а это очень ценно. Вся наша работа на виду, поэтому дать объективное мнение о ней не сложно. Цель УК «Жилхоз» - сделать все возможное для обеспечения ежедневного комфорта и безопасной жизни людей. Потенциал у нас есть, будем развиваться дальше, совершенствуя сервис обслуживания и внедряя новые подходы для того, что жителям с нами было еще удобно.

- История вашей компании начинается с 1977 года, за это время какой опыт наработан, а ведь в сфере ЖКХ – это ключевой показатель!

- Да, «Жилхоз» - одна из старейших тульских компаний в коммунальной сфере. 44 года назад образовано ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы, которое обслуживало многоквартирные дома. Наш сегодняшний коллектив сложился в 90-е годы прошлого века, то есть за плечами у сотрудников не одно десятилетие работы. В сфере ЖКХ без высококлассных специалистов одного дня не продержаться, в зоне нашей ответственности самое ценное - люди! Тут рисковать нельзя.

Сегодняшняя УК «Жилхоз» - не просто управляющая организация, а крупная многоуровневая система. Мы предлагаем полный спектр услуг по профессиональному управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда. Компания располагает техническим и кадровым потенциалом для самостоятельного выполнения функции подрядчика при осуществлении общестроительных, инженерных, электромонтажных, строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ. Выдерживать конкуренцию помогает инновационный подход к работе, стремление постоянно расти. По каждому дому мы ведем индивидуальную работу, оперативно решаем совместно с жителями все вопросы. Такой коллективный подход в работе дает результат.

- Сколько домов сегодня находится в вашем управлении?

- На сегодня в зоне ответственности УК «Жилхоз» 66 домов в разных районах Тулы. Это не мало, но мы готовы расти дальше! Наша цель – быть полезным еще большему числу туляков.

В прошлом году под наше управление перешли 6 новых МКД, несколько домов пришли в этом году. А новый дом – это, как правило, упорная работа по выведению его из кризисного состояния! От хороших УК никто никуда не уйдет, это понятно!

Ежегодную премию «Тульский бренд» УК «Жилхоз» получает в третий раз.

- Среди многочисленных отзывов о вашей УК почти все положительные, с благодарностью за качество работы!

- Мы все делаем для этого! Хотим, чтобы люди, для которых мы работаем, про нас говорили только хорошее. Добрая репутация - это результат ежедневной работы, конструктивного общения с жителями. Когда получаешь положительные отзывы о работе, радуешься и понимаешь: значит, все не зря!

Отдельная тема - старт отопительного сезона, мы всегда готовимся к этому событию заранее, поэтому, когда подходит время подключать тепло – уже все готово, процесс отстроен и проходит без сбоев.

Хочу сказать спасибо нашим старшим по домам, а также всем небезразличным и неравнодушным жителям. Именно благодаря вашей активной позиции происходят кардинальные перемены к лучшему. Одна УК горы не свернет, последнее слово в решающих вопросах остается за собственниками жилья.

- Главная задача на ближайшую перспективу?

- Работать еще эффективнее и оперативнее! Не останавливаться, идти вперед, всегда есть моменты, которые можно усовершенствовать и доработать. Будем надеяться на высокую оценку туляков и в следующем году.

УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы:

Тула, ул. Гоголевская, дом 53-а, тел.: (4872) 56-51-12, 56-47-33.

uk-gilhoz.ru