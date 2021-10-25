«Щекиноазот»: год серьезных достижений

Генеральный директор АО «Щекиноазот» Анатолий Сурба: "Тульский бренд" - большая честь и приятное событие для компании!"

- Для нашей компании – это всегда приятное событие и большая честь! Безусловно, эта награда - результат работы всего коллектива, каждого нашего сотрудника, - прокомментировал генеральный директор АО «Щекиноазот» Анатолий Сурба. - «Тульский бренд» – знак народного признания. И именно такая оценка компании жителями Тульского края очень важна. Один из главных приоритетов «Щекиноазота» – повышение качества жизни людей. Любая победа всегда ко многому обязывает, является стимулом трудиться еще эффективнее. «Щекиноазот» и в дальнейшем будет оправдывать доверие туляков, неустанно работая на благо региона и России!

Для обеспечения достойной жизни земляков компания «Щекиноазот» делает многое: это и высокий уровень заработной платы, и развитие территорий городов и поселков, и создание комфортных мест для отдыха, спорта, времяпровождения. Это и популяризация здорового образа жизни, гармоничное формирование нашей молодежи. Особый аспект – забота предприятия об экологии, инвестиции в сохранение природы.

Сегодняшняя премия «Щекиноазота» свидетельствует о том, что жители региона видят эту глобальную работу, понимают ее важность.

8 октября «Щекиноазот» дал старт третьему на своей площадке производству метанола, его мощность - 500 тысяч тонн в год.

Знаковое открытие

8 октября «Щекиноазот» дал старт третьему на своей площадке производству метанола, его мощность - 500 тысяч тонн в год. Этот пуск для компании можно назвать ключевым событием 2021 года. «Щекиноазот» шел к нему все последние четыре года. Пуск третьего метанола стратегически важен для страны: с вводом в эксплуатацию производственной установки М-500 и достижением проектных мощностей щекинский «Азот» будет суммарно, с учетом двух других метанольных проектов, выпускать 1,5 млн тонн продукта в год и выйдет в лидеры по объемам выпуска метанола в России и Европе.

Таким образом, в ближайшей перспективе треть всего объема российского метанола будет производиться на территории Тульской области, в компании «Щекиноазот». Это очень серьезное достижение.

И здесь крайне важен экологический аспекта, который напрямую влияет на качество жизни людей. Новое высокотехнологичное производство М-500 соответствует всем мировым экологическим стандартам. Применена ресурсо- и энергоэффективная технология от компании-лицензиара «Хальдор Топсе» - одного из лидеров в разработках решений для промышленной химии. М-500 - хороший пример в создании по-настоящему экологичного производства.

Глобальная стратегия

Напомним, первую установку по производству метанола мощностью 450 тысяч тонн в год «Щекиноазот» ввел в строй в 2011 году. В сентябре 2018-го начал работу комплекс метанола и аммиака М-450/А-135, и вот – третий метанол. Объем инвестиций в проект составил 270 млн евро.

Но «Щекиноазот» - это постоянное движение вперед, прогресс, новые горизонты и рубежи в социальной и производственной политике. Предприятие последовательно реализует программу стратегического развития, за последние 20 лет «Щекиноазот» воплотил 20 инвестиционных проектов, общая сумма инвестиций в них – порядка двух миллиардов долларов.

Сегодня на площадке компании идет строительство двух современных заводов - по производству азотной кислоты и аммиачной селитры, аммиака и карбамида.

135 тысяч тонн – таков годовой выпуск аммиака на установке М-450/А-135. Аммиак – это сырье и для азотной кислоты, и для аммиачной селитры. С пуском АК-270/АС-340 компания «Щекиноазот» получит возможность перерабатывать произведенный на М-450/А-135 аммиак в готовый, рентабельный продукт на собственной площадке. Предприятие, нацеленное на развитие технологических цепочек – диверсификацию производства, будет реализовывать на рынке уже не сырье, а готовое удобрение.

Пуск производственного комплекса по выпуску аммиака и карбамида мощностью соответственно 525 и 700 тысяч тонн в год намечен на 2024 год. Этот проект позволит компании не только занять достойную нишу на мировом рынке минеральных удобрений, но и значительно увеличит экспортный потенциал Тульской области. Будем ждать новых глобальных стартов!

Третий метанол М-500, его пуск для компании можно назвать ключевым событием 2021 года.

Когда бизнес полезен обществу

Несмотря на масштаб инвестпроектов и важность производственных задач, «Щекиноазот» никогда не забывал о социальной сфере.

В поселке Первомайском компания проводит ремонт зданий, социальных и культурных объектов, украшает улицы поселка к праздникам, создает территорию, где хочется жить. Недавно в Щекино и Первомайском на средства предприятия полностью обновили уличное освещение. Теперь в населенных пунктах светло и уютно.

На балансе предприятия - Дом спорта, заводская поликлиника, отремонтирован местный Дом культуры. «Щекиноазот» поддерживает ветеранов и пенсионеров, организует для детей сотрудников бесплатный летний отдых, занятия разными видами спорта, поддерживает и развивает юные таланты. На средства компании возрожден Платоновский парк в Туле, идет обновление общественных зон в Щекино…

Приносить пользу обществу и людям – определяющий постулат компании, ее философия. И именно эта, такая важная и нужная социальная работа - неотъемлемая часть общего успеха «Щекиноазота».

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