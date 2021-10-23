Коронавирус в Тульской области, последние данные на 23 октября 2021 года: скончались еще 14 человек за сутки

Общее число заразившихся в регионе на 23 октября составляет 58 272 человека Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по последним данным статистики коронавирусом заболели еще 199 человек. Общее число заразившихся в регионе на 23 октября составляет 58 272 человека.

Справились с заболеванием за минувшие сутки 180 человек и 50 230 за все время пандемии.

К сожалению, еще 14 человек в сутки скончались от последствий заболевания. Всего в регионе от COVID-19 скончались 3 319 пациентов, у большинства из которых были хронические заболевания.