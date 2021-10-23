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Умер знаменитый советский лыжник Вячеслав Веденин. Победителю олимпиады в мужской гонке, выигравшему золото, было 80 лет.

Печальную новость сообщили в Федерации лыжных гонок Росии. По словам представителей Федерации, Веденин болел.

Спортсмен умер 22 октября. Согласно завещанию Веденина, его похоронят в его родной деревне в Тулькой области.

Напомним, что Веденин — первый советский лыжник, выигравший олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке. Это случилось на Олимпийских играх в Саппоро в 1972 года. Тогда он получил две золотые медали и одну бронзу. На счету Веденина также серебро Игр 1968 года в Гренобле.

Кроме того, он дважды побеждал на чемпионате мира 1970 года в городе Високие Татры (Чехословакия) — в гонке на 30 км и эстафете, 13 раз становился лучшим в первенстве СССР. Был кавалером орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, почетным гражданином Тульской области.

В августе 2021 года был награжден орденом Александра Невского.