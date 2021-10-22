Темпы роста заболеваемости увеличиваются по сравнению с данными прошлого года Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области участилась госпитализация беременных женщин с коронавирусом. Об этом сообщили сегодня, 22 октября, на совещании при губернаторе.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что темпы роста заболеваемости увеличиваются по сравнению с данными в прошлом году: за 1,5 месяца достигли таких показателей, как в прошлом году за 2,5 месяца. При этом в реанимации привитых почти нет - на данный момент в тяжелом состоянии находятся 210 человек, на аппаратах ИВЛ – 114, среди них ни одного вакцинированного.

Также увеличилось число заболевших среди беременных женщин. В медучреждениях создаются дополнительные койко-места для больных COVID-19.