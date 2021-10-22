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Здоровье22 октября 2021 19:14

С 26 октября запрещается выезд групп детей за пределы Тульской области

Также приостанавливается работа колледжей и техникумов
Елена Иргиз
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В школах могут работать дежурные группы для начальных классов

В школах могут работать дежурные группы для начальных классов

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области временно закрываются школьные оздоровительные лагеря дневного пребывания. Ранее тульские школы уже ушли на дистанционный формат обучения с досрочным уходом на осенние каникулы.

А с 26 октября детские организованные группы временно не смогут выезжать за пределы области. Такое решение приняли сегодня, 22 октября, на совещании при губернаторе.

Сообщается также, что в школах могут работать дежурные группы для начальных классов. Приостанавливается работа колледжей и техникумов, а организации дополнительного образования могут работать только дистанционно. В детских садах же остаются дежурные группы.

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