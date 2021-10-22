С 26 октября запрещается выезд групп детей за пределы Тульской области

В школах могут работать дежурные группы для начальных классов Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области временно закрываются школьные оздоровительные лагеря дневного пребывания. Ранее тульские школы уже ушли на дистанционный формат обучения с досрочным уходом на осенние каникулы.

А с 26 октября детские организованные группы временно не смогут выезжать за пределы области. Такое решение приняли сегодня, 22 октября, на совещании при губернаторе.

Сообщается также, что в школах могут работать дежурные группы для начальных классов. Приостанавливается работа колледжей и техникумов, а организации дополнительного образования могут работать только дистанционно. В детских садах же остаются дежурные группы.