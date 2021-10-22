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Здоровье22 октября 2021 18:58

В Тульской области с 30 октября спортивные мероприятия будут проходить без зрителей

Также отменяются концерты и киносеансы
Елена Иргиз
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Дополнительные ограничения могут вступить в силу уже с 25 октября 2021 года

Дополнительные ограничения могут вступить в силу уже с 25 октября 2021 года

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 22 октября, в Туле прошло совещание по противодействию распространения коронавирусной инфекции при губернаторе региона. На нем было принято несколько решений.

В частности, из-за осложнения эпидобстановки отменяются концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей и показ кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в ТРЦ.

Сообщается, что дополнительные ограничения могут вступить в силу уже с 25 октября 2021 года.

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