В Тульской области с 30 октября спортивные мероприятия будут проходить без зрителей

Дополнительные ограничения могут вступить в силу уже с 25 октября 2021 года Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 22 октября, в Туле прошло совещание по противодействию распространения коронавирусной инфекции при губернаторе региона. На нем было принято несколько решений.

В частности, из-за осложнения эпидобстановки отменяются концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей и показ кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в ТРЦ.

Сообщается, что дополнительные ограничения могут вступить в силу уже с 25 октября 2021 года.