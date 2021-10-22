В Тульской области с 30 октября спортивные мероприятия будут проходить без зрителей

Дополнительные ограничения могут вступить в силу уже с 25 октября 2021 года
Фото: Алексей ФОКИН
Сегодня, 22 октября, в Туле прошло совещание по противодействию распространения коронавирусной инфекции при губернаторе региона. На нем было принято несколько решений.
В частности, из-за осложнения эпидобстановки отменяются концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей и показ кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в ТРЦ.
Сообщается, что дополнительные ограничения могут вступить в силу уже с 25 октября 2021 года.