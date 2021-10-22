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Здоровье22 октября 2021 18:22

В Тульской области с 30 октября по 7 ноября закрываются торговые центры и открытые рынки

Исключения коснутся только некоторых объектов торговли
Елена Иргиз
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Соответствующий указ будет готов в ближайшее время

Соответствующий указ будет готов в ближайшее время

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области из-за осложнения эпидобстановки на период с 30 октября по 7 ноября приостанавливается:

- торговых и торгово-развлекательных центров;

- объектов розничной торговли непродовольственными товарами, включая открытые рынки (исключение составят только аптеки, салоны связи, киоски, магазины зоотоваров и объекты розничной торговли, работающие на доставку и самовывоз).

Такое предложение внес главный санитарный врач области Александр Ломовцев сегодня, 22 октября, в ходе совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ будет готов в ближайшее время.

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