В Тульской области с 30 октября по 7 ноября закрываются торговые центры и открытые рынки

Соответствующий указ будет готов в ближайшее время
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области из-за осложнения эпидобстановки на период с 30 октября по 7 ноября приостанавливается:
- торговых и торгово-развлекательных центров;
- объектов розничной торговли непродовольственными товарами, включая открытые рынки (исключение составят только аптеки, салоны связи, киоски, магазины зоотоваров и объекты розничной торговли, работающие на доставку и самовывоз).
Такое предложение внес главный санитарный врач области Александр Ломовцев сегодня, 22 октября, в ходе совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ будет готов в ближайшее время.