В Тульской области студент угрожал прийти в техникум с оружием

Фото: "Тула. Экстремизм" Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области учащийся одного из техникумов, обидевшись за то, что его выставили за плохое поведение, заявил в присутствии других студентов и преподавателей, что придет с оружием и отомстит.

Затем он купил балаклаву и в одной из закрытых групп среди учащихся своего техникума спросил, где можно купить огнестрельное оружие.

На это сообщение 18-летнему студенту ответили силовики, вызвав его для личного общения. По итогу беседы в отношении юноши возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Теперь студенту может грозить или крупный штраф до 700 тысяч, или лишение свободы до 5 лет.