АО «Готэк-Центр»: путем непрерывного улучшения

Премию "Тульский бренд - 2021" для компании "Готэк-Центр" получил заместитель директора по качеству Вадим Жиляев.

АО «Готэк-Центр» входит в группу предприятий «Готэк», являющуюся одним из крупнейших производителей современной упаковки и упаковочных материалов в стране. Среди его клиентов - ведущие отечественные и транснациональные компании, работающие на российском рынке.

- «Тульский бренд» – народная награда, в этом ее особая ценность. Очередная победа – уже не случайность, а закономерность. Приятно, что все, что мы делаем, находит отклик у жителей Тульской области, и это вселяет уверенность, что мы находимся на правильном пути, - прокомментировал директор АО «Готэк-Центр» Андрей Куров. - Спасибо нашей сплоченной команде, которая демонстрирует высокие показатели в работе.

- Андрей Николаевич, 2021 год стал для «Готэк-Центр» годом реализации масштабных проектов…

- Здесь выделю два направления. Первое – совместные проекты с нашими клиентами. С помощью инструментов функционального анализа и экспертных продаж мы помогаем заказчикам продукции АО «Готэк-Центр» решать их запросы, с помощью новых упаковочных решений придаем дополнительную ценность продукции наших клиентов.

Также в течение этого года мы продолжали воплощать в жизнь, либо начали «с нуля» ряд инвестиционных проектов. Запущена на необходимую проектную производительность машина для высококачественной печати изделий сложной конфигурации, которая была установлена на нашей площадке в прошлом году. Мы вложили средства в дооснащение этой производственной линии, и теперь его возможности расширены для нужных параметров. Кроме этого, мы проинвестировали замену одной из упаковочных линий на линию большей мощности, поскольку четко понимаем, что в следующем году прогнозируется увеличение объемов как производства, так и реализации нашей продукции.

До конца октября должны завершить модернизацию пароконденсаторную систему на гофроагрегате, что положительно отразится на его производительности и качестве выпускаемой продукции.

В настоящий момент компания находится в шаге от инициации ряда новых проектов, которые будут реализовываться в 2022 году, но подходить к их старту нужно сейчас. В частности, сегодня мы ведем работу по выбору фальцесклеивающей линии, что расширит возможности технологического парка АО «Готэк-Центр».

Директор АО «Готэк-Центр» Андрей Куров.

- Предприятие реализует проект по повышению внутренней эффективности компании. В чем его суть?

- В 2019 году АО «Готэк-Центр» стал участником нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Сейчас он расширился: мы начали, помимо бережливого производства, добавлять другие инструменты: активно развиваем внутреннюю производственную систему, которая играет существенную роль в удовлетворении потребностей клиентов. В рамках этого направления мы уделяем внимание развитию навыков и компетенций персонала, поддержания культурных непрерывных улучшений.

- Реализация проектов подразумевает вовлеченность сотрудников, их инициативность и готовность меняться? Как мотивируете персонал?

- Нацеливаем на необходимость развиваться в профессии, обучаем, даем перспективы для карьерного роста, не даем сотруднику «застояться», позволяем проявить инициативу! От сотрудников любого уровня идет непрерывный поток инициатив. Каждый готэковец может подать предложение о том, как можно улучшить деятельность предприятия. При этом он получает дополнительное финансовое поощрение – как за подачу самой инициативы, так и в случае ее внедрения и принесенного экономического эффекта. Пи этом важен не только факт материального стимулирования: сотрудники получают новые знания, навыки и возможность войти в кадровый резерв, дающий шанс подняться по карьерной лестнице.

- Есть ли на предприятии потребность в новых кадрах?

- Этот вопрос на повестке дня у любого предприятия в России. Мы всегда рады видеть в своей команде новых людей – как высококвалифицированных специалистов, так и молодых, увлеченных и амбициозных выпускников вузов, желающих реализовать себя и построить успешную карьеру.

В АО «Готэк-Центр» для привлечения кадров запущено ряд долгосрочных программ. Это возможность обучение сотрудников в высших учебных заведениях за счет работодателя (получение первого высшего и второго высшего образования по специальностям), краткосрочные курсы по обучению с целью получения необходимых знаний по тем областям, в которых работают наши клиенты. Любой новый сотрудник получает наставника в лице более опытного коллеги, а также программу адаптации.

В АО «Готэк-Центр» для привлечения кадров запущено ряд долгосрочных программ.

- Чем еще привлекательна компания как работодатель?

- Группа предприятий «Готэк» - известный бренд на упаковочном рынке с более чем полувековой историей, один из лидеров в своем сегменте. Мы привлекательны для тех, кто заинтересован в стабильной работе с удобным графиком, кто хочет работать в крупной развивающейся компании, стремится повышать профессиональный уровень, участвовать в интересных командных проектах, в том числе с зарубежными компаниями.

В компании гибкая система материальной мотивации. Достижения сотрудников в профессиональной сфере поощряются, проводятся конкурсы профессионального мастерства, конкурс среди бригад, среди служб продаж. Победители получают денежные премии или ценные подарки.

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