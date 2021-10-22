За получение взятки бывшему должностному лицу грозит до 8 лет лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле будут судить бывшего начальника полиции за взятку. Уголовное дело рассмотрить Ленинский районный суд.

Согласно данным обвинения, местный житель, будучи начальником отдела полиции, получил от посредника 200 000 рублей взятки. Половина этой суммы была подкупом для того, чтобы не привлекать гражданина к уголовной ответственности, а другие 100 тысяч предназначались посреднику как вознаграждение.

Открытое судебное заседание назначено на 27 октября 2021 года. Оно пройдет в поселке Ленинский в здании суда на улице Ленина д. 9-а. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

За получение взятки бывшему должностному лицу грозит до 8 лет лишения свободы и штраф до сорокакратной суммы взятки.