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Общество21 октября 2021 17:52

Тульское отделение Сбербанка стало лауреатом премии «Тульский бренд»

20 октября состоялась торжественная церемония вручения ежегодной региональной премии «Тульский бренд»
Источник:kp.ru
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Награду Виктору Науменко, заместителю управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк вручил заместитель министра экономического развития Тульской области Евгений Григорьев.

Награду Виктору Науменко, заместителю управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк вручил заместитель министра экономического развития Тульской области Евгений Григорьев.

Победителем в номинации "Финансы и страхование" стало Тульское отделение Сбербанка.

Премия «Тульский бренд» учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим газеты «Комсомольская правда в Туле» и «Центр 71», журнал «Золотой квадрат» - «Дом в деталях», по сути это знак народного признания. Победителей выбирают сами туляки, голосуя на сайте n71.ru, заполняя анкеты, размещенные в газете, распространяемые на крупных предприятиях и в 35 киосках «Пресса». В ходе голосования было опрошено более 700 респондентов, принято свыше 4 500 заполненных анкет.

В 2021 году в результате голосования были определены 57 лучших компаний и предприятий в 12 номинациях.

Среди почетных гостей, вручавших дипломы и статуэтки победителям, в церемонии приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти города и области, общественных организаций и госструктур.

Заместитель министра экономического развития Тульской области Евгений Григорьев вручил диплом и статуэтку за победу в номинации «Финансы и страхование» заместителю управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк Виктору Науменко.

Тульское отделение Сбербанка активно развивает экосистему, предлагая клиентам наряду с финансовыми сервисами широкий спектр нефинансовых сервисов и услуг высокого качества - СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЛогистика, ЕАПТЕКА, Окко, СберЗдоровье, СберЗвук, СберМобайл и многие другие. Приоритетные направления Тульского отделения Сбербанка – реализация ESG-политики, финансирование оборонно-промышленного комплекса, инвестиционных и строительных проектов, поддержка малого бизнеса и сельхозпроизводителей.

Виктор Науменко, заместитель управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк:

- Премия «Тульский бренд» вручается на основе мнения жителей, это показатель доверия наших клиентов, и это особенно ценно и важно для Сбера. 2021 год – год 180-летия Сбербанка. Благодарим жителей Тульской области за выбор нашего банка!

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