Тульское отделение Сбербанка стало лауреатом премии «Тульский бренд»

Награду Виктору Науменко, заместителю управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк вручил заместитель министра экономического развития Тульской области Евгений Григорьев.

Победителем в номинации "Финансы и страхование" стало Тульское отделение Сбербанка.

Премия «Тульский бренд» учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим газеты «Комсомольская правда в Туле» и «Центр 71», журнал «Золотой квадрат» - «Дом в деталях», по сути это знак народного признания. Победителей выбирают сами туляки, голосуя на сайте n71.ru, заполняя анкеты, размещенные в газете, распространяемые на крупных предприятиях и в 35 киосках «Пресса». В ходе голосования было опрошено более 700 респондентов, принято свыше 4 500 заполненных анкет.

В 2021 году в результате голосования были определены 57 лучших компаний и предприятий в 12 номинациях.

Среди почетных гостей, вручавших дипломы и статуэтки победителям, в церемонии приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти города и области, общественных организаций и госструктур.

Заместитель министра экономического развития Тульской области Евгений Григорьев вручил диплом и статуэтку за победу в номинации «Финансы и страхование» заместителю управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк Виктору Науменко.

Тульское отделение Сбербанка активно развивает экосистему, предлагая клиентам наряду с финансовыми сервисами широкий спектр нефинансовых сервисов и услуг высокого качества - СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЛогистика, ЕАПТЕКА, Окко, СберЗдоровье, СберЗвук, СберМобайл и многие другие. Приоритетные направления Тульского отделения Сбербанка – реализация ESG-политики, финансирование оборонно-промышленного комплекса, инвестиционных и строительных проектов, поддержка малого бизнеса и сельхозпроизводителей.

Виктор Науменко, заместитель управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк:

- Премия «Тульский бренд» вручается на основе мнения жителей, это показатель доверия наших клиентов, и это особенно ценно и важно для Сбера. 2021 год – год 180-летия Сбербанка. Благодарим жителей Тульской области за выбор нашего банка!