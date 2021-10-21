«Тульский бренд-2021» наградил победителей

«Тульский бренд-2021»

Премия «Тульский бренд» была учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим газеты «Комсомольская правда» и «Центр 71», журнал «Золотой квадрат» - «Дом в деталях», но по сути это знак народного признания. Потому что победителей выбирают сами туляки, голосуя на сайте n71.ru, заполняя анкеты, размещенные в газете, распространяемые на крупных предприятиях и в 35 киосках «Пресса». В течение этого года корреспонденты газет «Комсомольская правда» в Туле и «Центр 71» выходили на улицы Тулы и спрашивали у горожан и гостей города, что, на их взгляд, является брендом Тульской области, какие предприятия являются ее визитной карточкой и услугами каких компаний пользуются. В результате было опрошено более 700 респондентов, принято свыше 4 500 заполненных анкет.

«Тульский бренд-2021»

- «Тульский бренд» – уважаемая премия, которая выделяет лучшие компании нашего региона. Сегодня все работают в сложнейших условиях. Пандемия коронавируса наложила отпечаток на всю нашу жизнь, многое поменялось. И сегодня нужно уметь противостоять обстоятельствам, оперативно принимать антикризисные меры, быть гибкими, искать не причины того, чтобы не делать (не строить, не развиваться), а, напротив, возможности, чтобы идти к прогрессу, созиданию, открывать горизонты, - подчеркнул на открытии торжественной церемонии награждения генеральный директор издательского дома «Дом прессы» Павел Коренюгин. - Хочу вас предупредить, что аплодировать придется часто. Но все эти аплодисменты абсолютно заслуженные. Победители премии подтвердили: им по силам многое, они лучшие, они не плывут по течению, успешно работают в новой реальности. Лидерство – путь, который открыт не для всех. Для тех, кто умеет быть сильными и смелыми. Хочу выразить слова благодарности вашим трудовым коллективам, которыми вы руководите, за ваш каждодневный труд. Пожелать вам и вашим сотрудникам здоровья, позитива, движения только вперед и дальнейшего развития на благо Тульского региона!

«Тульский бренд-2021»

В 2021 году в результате голосования были определены 57 лучших компаний и предприятий в 12 номинациях: «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Промышленные предприятия», «Производственные предприятия», «Сельскохозяйственные предприятия», «Пищевая промышленность», «Строительство и реставрация», «Сфера услуг», «Транспортные услуги и автомобили», «Медицина», «Образование и общественные организации», «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ».

Среди почетных гостей, вручавших дипломы и статуэтки победителям, в церемонии приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти города и области, общественных организаций и госструктур.

«Тульский бренд-2021»

В номинациях «Оборонные предприятия» и «Промышленные предприятия» награды победителям вручил заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов, поблагодаривший всех представителей ОПК региона:

- Сегодня Тула - мощнейшая оружейная столица. И не только России, но и всего мира. С этим не поспоришь. А недавно с коллегами, депутатами областной Думы, мы побывали на старой гармонной фабрике, где узнали такой интересный факт: месяц спустя после окончания героической обороны нашего города Министерство обороны СССР заказало именно тулякам огромную партию музыкальных инструментов для нужд фронта. Так что, оказывается, не только тульское оружие помогало защитникам Родины громить врага, но и наша исконно тульская гармонь!

Поэтому хотелось бы выразить благодарность всем коллективам оборонных и промышленных предприятий, чьи руководители присутствуют здесь, которые своим трудом поднимают престиж не только Тулы, но и в целом нашей страны.

«Тульский бренд-2021»

В ответных словах награжденные пообещали не снижать темпов развития производства, стараться и дальше оправдывать то доверие, которое им оказали все, кто отдал за них свои голоса. А заместитель генерального директора АК «Туламашзавод» Сергей Казаков подчеркнул, что оборонные предприятия региона — не только его гордость, но и основа социальных гарантий туляков, поскольку от стабильности их работы зависит и наполнение местного бюджета.

Статуэтки и дипломы в номинациях «Строительство и реставрация», а также «Транспортные услуги и автомобили» вручал глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, который отметил:

«Тульский бренд-2021»

- Мы привыкли говорить о том, что Тула - пряничная, оружейная столица. Но сегодня чествуем тех людей, которые вносят свой конкретный вклад в развитие нашего города и области. Все, что появляется нового и хорошего в нашем городе — воплощение того огромного труда, который вы вносите в нашу жизнь.

Тула и другие муниципалитеты региона хорошеют, преображаются. Появляются новые красивые микрорайоны, и в то же время их строительство сочетается с восстановлением памятников культуры, которые подчеркивают нашу уникальность.

Многие говорят, что прошедший год был непростым. Но оглянитесь - разве бывали у нас простые? Зато в трудностях рождается новый опыт. И сегодня мы находим новые решения для дальнейшего успешного развития.

В ответ, кроме благодарности, представители предприятий строительной отрасли коротко отчитались о своих последних достижениях. Так, генеральный директор ООО «Благовест» Вячеслав Ермолов подчеркнул, что раньше награды его организация получала за возрождение объектов, имеющих большую культурную значимость для региона, а на этот раз — за научный подход, вылившийся в экономическую выгоду на пользу клиентам. А генеральный директор АО «Внешстрой» Николай Афанасьев пошутил, что когда хорошо работают строители, они помогают тем самым зарабатывать представителям многих остальных профессий, повышая покупательскую способность людей. И, в первую очередь, способность приобретать новые квартиры.

«Тульский бренд-2021»

Заместитель начальника Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению А. Потапенко в ответном слове призвал всех присутствующих последовать его примеру и накануне 80-летия обороны Тулы вступить в военно-историческое общество.

Лучших в номинациях «Производственные предприятия» и «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ» чествовал заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский:

- «Тульский бренд» - это прежде всего признание успехов предприятий нашими гражданами. И народная премия показывает, что каждый год в регионе появляются новые бренды. А это значит, у Тульской области большой потенциал развития.

«Тульский бренд-2021»

Это подтвердил в ответном слове первый заместитель директора - главный инженер филиала «Тулэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» Сергей Захаров, подчеркнувший, что энергетики - «лакмусовая бумажка» развития региона. Если потребление энергии растет — а оно растет! - значит, растут и производственные мощности.

Заместитель министра экономического развития Тульской области Евгений Григорьев также вручал заслуженные награды сразу в трех номинациях — «Финансы и страхование», «Сфера услуг» и «Охранные услуги»:

- На этой сцене я уже в третий раз. Дважды как награждаемый, а теперь удостоился чести вручать. Это говорит о том, что тульские бренды не статичны, они развиваются, становятся ярче. Тем более что у всех нас есть прекрасная возможность сделать прорыв в своей деятельности — в регионе разработана программа экономического развития, рассчитанная до 2026 года. И сегодня мы ее уже запустили, начали наполнять конкретными делами и достижениями.

Немаловажно, что сейчас мы все смотрим в сторону оптимизации системы управления, чтобы более точно управлять бюджетными и частными инвестициями. Ибо инвесторы — мощнейшая опора региона. Благодаря им увеличивается количество рабочих мест, растет качество услуг.

Евгений Григорьев пожелал лауреатам дальнейшего процветания, новых бизнес-идей и успехов в дальнейшей деятельности.

В ответных словах благодарности к организаторам и всем тулякам, отдавшим свои голоса награжденным, победители, в частности, отмечали, что премия - огромная ответственность, потому как она означает необходимость держать уже взятую планку качества. А вице-президент, управляющий Филиалом «Среднерусский» АО «Газпромбанк» Наталья Антонова в шутку перефразировала строки Маяковского: «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в губернии Тульской есть».

«Тульский бренд-2021»

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский вручал статуэтки и дипломы своим коллегам в номинации «Здравоохранение». В приветственном слове он передал всем собравшимся благодарность за самоотверженную работу:

- Март прошлого года разделил мир на две эпохи — до пандемии и после. И сегодня уже можно говорить, что все мы стали немного другими людьми. Но по-прежнему остались профессионалами. Человек рождается с огромным «кредитом» здоровья. И далее идет по жизни рука об руку с врачами. Уверен, туляки чувствуют вашу искреннюю поддержку, обращаясь за помощью. Лишь совместными усилиями мы сможем преодолеть сложности, которые внесла в наши жизни инфекция.

Хотел бы подчеркнуть, что система здравоохранения Тульской области признана одной из лучших в России. Мы сегодня занимаем третье место в ЦФО по вакцинированию взрослого населения. В регионе завершается строительство современного перинатального центра для тех малышей, которые родятся уже в 2022 году. Заканчивается возведение областного онкологического диспансера. То есть наша сфера активно развивается и совершенствуется.

Поэтому хочу пожелать всем высокого уровня антител, пройти повторную вакцинацию и смело обращаться в тульскую систему здравоохранения при малейших признаках заболеваний. Получая заслуженные награды, медицинские работники отмечали, что признание их лечебных учреждений и клиник тульским брендом говорит о том, что это не только честь для них, но и сигнал о том, что они развиваются в правильном направлении. А заместитель главного врача по поликлинике ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула» Жанна Утюжникова подчеркнула, что премия «Тульский бренд» очень важна для врачей, всего медперсонала, поскольку является искренней благодарностью пациентов за их непростую работу.

«Тульский бренд-2021»

Награждая лидеров номинаций «Пищевая промышленность» и «Сельскохозяйственные предприятия», председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по инвестиционной политике, строительству и развитию предпринимательства Александр Швыков пожелал всем присутствующим стабильности и дальнейшего развития:

- Здесь собрались представители бизнеса с высокими целями, ориентированные не только на получение прибыли, но и с социальной ответственностью, дорожащие собственной репутацией.

Вы поставляете на рынок товары и услуги самого высокого качества, тем самым формируя положительный бренд нашего родного города и региона в целом. Уверен, что все лауреаты действительно достойны звания представителей оружейной столицы.

В ответ представители награжденных предприятий пообещали и впредь не ронять планку качества, не обращая внимания на любые возможные трудности и невзгоды в экономике. Потому что, как верно подметил коммерческий директор производственной компании «Старые традиции» Юрий Полысалов, трудности сплачивают и заставляют мобилизоваться, что помогает выйти на новый уровень развития.

«Тульский бренд-2021»

Председателю Тульского регионального отделения «Опора России» Михаилу Глухову выпала честь вручить заслуженные награды в номинации «Образование и общественные организации»:

- Тульский бизнес — это тоже наш бренд, - сказал он. - Те, кто сегодня трудится на территории нашего края — неважно в какой отрасли, промышленной или образовательной, должен быть не только по достоинству оценен, но и увековечен для потомков. Поскольку наша организация является создателем музея тульского предпринимательства, желаю, чтобы все вы поучаствовали в создании экспозиции.

В ответ образовательные организации отчитались о своих достижениях последнего времени.

«Тульский бренд-2021»

Телесюжет с церемонии награждения «Тульского бренда» смотрите сегодня, 21 октября, в 21.00 на телеканале «Россия 1» в блоке новостей «Время местное».