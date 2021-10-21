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Происшествия21 октября 2021 14:27

В ночном баре Тулы посетитель подрался с барменом

Туляка задержали сотрудники Росгвардии
Елена Иргиз
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29-летнего туляка задержали и передали приехавшей на место происшествия полиции

29-летнего туляка задержали и передали приехавшей на место происшествия полиции

Фото: материалы пресс-служб

В Туле задержали буйного посетителя ночного бара. Нарушителя спокойствия арестовали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

В охраняемом ночном баре в Пролетарском районе произошла драка. Сотрудники заведения вызвали росгвардейцев. Когда они приехали, охрана пояснила, что посетитель, явно пьяный, поспорил с барменом, после чего началась потасовка.

29-летнего туляка задержали и передали приехавшей на место происшествия полиции для дальнейшего разбирательства.

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