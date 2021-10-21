"Компания " ВИТЭСС": туляки выбирают надежность и качество

Премию "Тульский бренд - 2021" Александру Корякину вручил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

- Звание «Тульский бренд» мы получаем впервые, - комментирует генеральный директор ООО «Компания «ВИТЭСС» Александр Корякин. – Безусловно, гордимся этой наградой, но при этом знаем, что она заслуженна. За нас голосовали туляки, жители домов и микрорайонов, которые мы построили в Туле, начиная с 2010 года. За более чем 10 лет построено немало: более 120 тысяч квадратных метров жилья. Из крупных объектов выделю 14-этажный дом на ул. Николая Руднева, 9-этажный дом на ул. Литейная, два 16-этажных дома на ул. Генерала Маргелова… И конечно, наш масштабный проект, реализацию которого мы продолжаем сегодня - жилой комплекс «Солнечный». Хочу сказать спасибо всем, кто проголосовал за нас! Такое народное признание, каким является премия «Тульский бренд», - дополнительный импульс для развития и более эффективной работы.

Генеральный директор ООО «Компания «ВИТЭСС» Александр Корякин.

- Александр Владимирович, в ходе недавнего визита губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал ЖК «Солнечный» успешным опытом комплексной застройки территории. Это ваш первый опыт такого масштаба?

- По возводимым объемам, да! Напомню, ЖК «Солнечный», расположенный на пересечении ул. Макаренко и Седова, состоит из шести 17-этажных домов. I и II очереди (дома №1,2,3,4) сданы, дома III очереди - №5 на 112 квартир и №6 на 119 квартир готовятся к сдаче. Строительство идет по графику: сдача III очереди намечена на IV квартал этого года. В домах №5 и №6 завершается отделка мест общего пользования, остекление лоджий и балконов, активно благоустраиваются придомовые территории, парковки и проезды между домами.

Что касается комплексной застройки, то такой подход абсолютно грамотный и за ним будущее городского строительства. Люди переезжают не просто в новый дом, их встречает комфортная и позитивная атмосфера вокруг, благоустроенная среда жилого комплекса. На территории ЖК обустроены яркие детские площадки, территории для занятия спортом, возведена своя котельная, предусмотрены удобные парковочные пространства, построен собственный детский сад «Солнышко» на 75 мест. Рядом находятся школы №34, 19, 13, гимназия для начальных классов, магазины, аптеки, медицинские учреждения, салоны красоты и фитнес-клубы.

До центра города рукой подать, несколько минут неспешной прогулки, и вы уже на пр. Ленина и площади Победы. Есть удобные развязки для выезда и въезда на машине, поблизости много общественного транспорта (остановки: автобус №11, 12, 38, 40, троллейбус №4, 5, маршрутки №15, 50, 54, 58).

И еще немаловажная деталь: недалеко огромный зеленый массив – ЦПКиО им. Белоусова. Все это позволяет не просто приобрести квартиру, а изменить к лучшему свою жизнь, получить ежедневный комфорт и положительные эмоции.

- А внутри так же все продумано до мелочей?

- Конечно, мы стараемся заранее предугадать пожелания наших клиентов, строим с умом, так, чтобы потом не было стыдно. Расположение комнат в квартире, современные удобные планировки, шумоизоляция - все эти моменты продуманы еще на стадии проектирования. ЖК «Солнечный» свое название оправдывает: квартиры здесь наполнены светом, комплекс по-настоящему солнечный и уютный! Приезжайте и оцените сами уже сданные дома и те, что готовятся к сдаче.

- Какова цена на квартиры?

- Жилье в «Солнечном» можно купить по адекватной цене, а если говорить про баланс «цена-качество», то с большим перевесом в сторону качества! Можно приобрести квартиру в ипотеку с господдержкой, воспользоваться при покупке материнским капиталом. Спрос на дома III очереди большой, но шанс успеть купить недвижимости в ЖК «Солнечный» пока еще есть!

- Александр Владимирович, спасибо за беседу! Еще раз поздравляем вас с заслуженной наградой, а «Компании «ВИТЭСС» желаем успехов и новых амбициозных проектов!

ООО «Компания «ВИТЭСС»: Тула, ул. Болдина, 98, оф. 415, тел.: (4872) 77-00-55, 25-06- 03, 8 (919) 085-32-33.

Актуальная информация по наличию квартир в ЖК «Солнечный» на витэсс.рф Проектная декларация на витэсс.рф.