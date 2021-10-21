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Происшествия21 октября 2021 11:46

В Новомосковске «Cherry» сбил ребенка на переходе

Водитель скрылся с места ДТП
Елена Иргиз
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Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске «Cherry» сбил ребенка на переходе. Водитель скрылся с места ДТП.

По предварительным данным, около 07:45 на улице мира 44-летний мужчина, будучи за рулем автомобиля «Cherry», сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по зебре без светофора.

Ребенок получил различные травмы, ему оказали медицинскую помощь на месте. Виновник аварии покинул место происшествия не дожидаясь ГИБДД, на него составили административный протокол.

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