Последние новости Тулы на 21 октября 2021 года: в Новомосковске сжигают медицинские отходы высокого класса опасности, а жительница Тулы отсудила у отеля более 100 тысяч рублей

Фото: ТРОО "Экологическая защита"

В Новомосковске снова сжигают медицинские отходы из столицы. Новое предприятие по сжиганию медотходов образовалось на территории промзоны прямо в городе. На это пожаловались местные жители. К месту событий выехала природохранная прокуратура, региональное министерство экологии, представители Роспотребнадзора и общественники.

Новая партия вакцины от гриппа для взрослых поступила в Тульскую область. Объемы поставки не уточняются, при этом сообщается, что детская вакцина прибудет в область на днях.

Жительница Тулы отсудила у отеля более 100 тысяч рублей за стройку под окном. Во время ее отдыха на территории отеля по ночам работала строительная техника – тракторы. Из-за их грохота она и ее грудной ребенок не могли заснуть.