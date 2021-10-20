В Новомосковске сжигают медицинские отходы высокого класса опасности

материалы ТРОО "Экологическая защита"

В Новомосковске снова сжигают медицинские отходы из столицы, сообщают общественники региональным СМИ.

По их словам, новое предприятие по сжиганию медотходов образовалось на территории промзоны прямо в городе. На это пожаловались местные жители. К месту событий выехала природохранная прокуратура, региональное министерство экологии, представители Роспотребнадзора и общественники.

материалы ТРОО "Экологическая защита"

Под инспекцию попала одна из компаний, находящихся на Комсомольском шоссе. Она занимается обработкой и утилизацией различных отходов, в том числе и медицинских. Местные жители отметили, что с предприятия доносится дым с сильным химическим запахом.

Проверка выяснила, что ООО «БИОПРОМ» действительно сжигает медицинские отходы, используя специализированный комплекс «BRENER». На предприятии находятся контейнеры с отходами класса «Б», то есть, опасные, потенциально инфицированные - материалы и инструменты с загрязнениями, в том числе и с кровью, патолого-анатомические отходы и органические операционные отходы (органы, ткани и прочее). Сюда же относятся и все отходы инфекционных отделений, микробиологических лабораторий 3-4 групп патогенности.

материалы ТРОО "Экологическая защита"

Также обнаружились и отходы группы «В», то есть, чрезвычайно опасные: материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями и медотходы из лабораторий, где изучаются микроорганизмы высоких групп патогенности, а также отходы фтизиатрических, микологических больниц, от пациентов с анаэробной инфекцией.

Сотрудники компании подтвердили, что отходы привозят из Москвы и Московской области, а само предприятие находится в стадии пуско-наладочных работ. Правда, по словам местных жителей, процесс сжигания идет уже несколько месяцев, а грузовики с московскими номерами приезжают периодически.