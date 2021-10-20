Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2021 14:57

Новая партия вакцины от гриппа поступила в Тульскую область

Планируется, что вакцинацию пройдут 880 тысяч человек
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прививку от гриппа уже сделали более 370 тысяч туляков

Прививку от гриппа уже сделали более 370 тысяч туляков

Фото: Алексей ФОКИН

Новая партия вакцины от гриппа для взрослых поступила в Тульскую область. Об этом сегодня, 20 октября, рассказала главный эпидемиолог региона. Объемы поставки не уточняются, при этом сообщается, что детская вакцина прибудет в область на днях.

Прививку от гриппа уже сделали более 370 тысяч туляков. Планируется, что вакцинацию пройдут 880 тысяч человек.

Региональный Минздрав, напомним, рекомендовал прививаться от коронавируса и гриппа. Интервал между введением этих вакцин должен составлять примерно один месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тульский врач-гериатр: что следует учесть при вакцинации от COVID-19 пожилым людям (подробности)

Интересное