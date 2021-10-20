Жительница Тулы отсудила у отеля более 100 тысяч рублей за стройку под окном

Фото с сайта anapa-grand-hotel.ru

Советский районный суд в Туле рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к одному из дорогих отелей в Анапе. Женщина требовала возместить ей потраченные деньги и моральный ущерб.

Как было установлено на суде, тулячка забронировала номе в отеле «Grand Hotel Anapa 5*» с 19 мая по 9 июня. Номер со всеми услугами стоил 322 560 рублей, и эту сумму женщина перечислила владельцу гостиницы ООО «Позитив».

На суде женщина рассказала, что ее отдых был испорчен. С 26 мая на территории отеля по ночам работала строительная техника – тракторы. Из-за их грохота она и ее грудной ребенок не могли заснуть. Кроме того, и передвигаться по территории отеля было небезопасно – везде был разбросан строительный мусор, сама стройплощадка не была ничем огорожена. Все это женщина сняла на видео и представила суду.

Истица требовала с хозяев отеля уменьшить стоимость услуг, однако организация ее претензию проигнорировала. Теперь же женщина просила суд взыскать с ответчика стоимость уменьшения цены - 97 410 рублей, 100 000 рублей – компенсации морального вреда, 9835,40 рублей судебных расходов и 15 000 оплаты услуг адвоката. Со стороны ответчика никаких опровержений аргументов истицы не последовало.

Суд пришел к выводу, что женщине действительно оказали некачественные услуги и постановил взыскать в пользу истицы с ООО «Позитив» в общей сложности 114 010 рублей 90 копеек.