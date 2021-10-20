На главные улицы Тулы вернутся деревья

Озеленять город будут уже взрослыми саженцами Фото: материалы пресс-служб

Накануне конкурсная комиссия определила победителя проекта по благоустройству центральных улиц областного центра. Им стала компания «Нобили». Дизайнеры предложили полностью уйти от плоскостного озеленения и создать в городе многоуровневую систему.

Озеленять Тулу будут уже взрослыми саженцами, многолетними растениями и кустарниками. Планируется также установить модули с вазонами и лавочки. Изменения затронут проспект Ленина и часть улицы Советской.

130 двадцатилетних деревьев высадят выше уровня дорожного полотна, что защитит их корневую систему от реагентов.

Компании-победителю поручено приступить к разработке проектной документации.

Ранее мы рассказывали, что вырубка деревьев на проспекте Ленина вызвала широкий общественный резонанс. Власти уточнили, что "решение – временное".

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