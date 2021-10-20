Коронавирус в Тульской области, последние данные на 20 октября 2021 года: за сутки умерло еще 15 человек

В общей сложности статистика насчитывает 57 693 выявленных случая с марта 2021 года Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным, в Тульской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 180 человек. В общей сложности статистика насчитывает 57 693 выявленных случая с марта 2021 года.

При этом 165 человек в сутки выздоровело, и 49 705 - закрыли больничный за все время пандемии.

Сообщается и о летальных исходах. За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 15 человек. Жертвами пандемии в регионе всего стали 3 272 жителей разных возрастов.