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Здоровье20 октября 2021 11:45

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 20 октября 2021 года: за сутки умерло еще 15 человек

При этом выявлено еще 180 случаев заболевания за указанный период
Елена Иргиз
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В общей сложности статистика насчитывает 57 693 выявленных случая с марта 2021 года

В общей сложности статистика насчитывает 57 693 выявленных случая с марта 2021 года

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным, в Тульской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 180 человек. В общей сложности статистика насчитывает 57 693 выявленных случая с марта 2021 года.

При этом 165 человек в сутки выздоровело, и 49 705 - закрыли больничный за все время пандемии.

Сообщается и о летальных исходах. За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 15 человек. Жертвами пандемии в регионе всего стали 3 272 жителей разных возрастов.

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