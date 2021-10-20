Последние новости Тулы на 20 октября 2021 года: в Донском зарезали мужчину, а в Кимовске осудили местного жителя, убившего сожительницу и оставившего ее труп у мусорных контейнеров

Подсудимый приревновал сожительницу и жестоко избил ее Фото: материалы пресс-служб

В Донском вечером 18 октября нашли тело 36-летнего мужчины. Предварительный осмотр показал, что смерть была насильственной и наступила в результате колото-резанной раны в грудь.

В Кимовске местный житель на почве ревности жестко избил свою сожительницу, от чего женщина умерла на месте преступления. Испугавшись уголовной ответственности, мужчина надел на голову убитой два мусорных пакета, завернул труп в ковер и спрятал в кустах около мусорных контейнеров. За это преступление мужчина получил 9 лет колонии строгого режима.

В тульском Заречье установили новый светофор. Он заработал на пересечении улиц Октябрьской и Большой.

В поселке Одоев со времен войны лежал целый артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Его обнаружили на улице Приупской. Сообщается, что спасатели обезвредили данный боеприпас.